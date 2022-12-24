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Николай Сванидзе, российский журналист и общественный деятель
Николай Сванидзе (фото из архива)Фото: Grigory Sysoyev/ITAR/TASS/dpa/picture-alliance
ПолитикаРоссия

Сванидзе сняли с поста главы Института массмедиа РГГУ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам Николая Сванидзе, он снят с должности директора Института массмедиа РГГУ, но пока остается заведующим кафедрой журналистики.

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Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе снят с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об увольнении Сванидзе рассказал в интервью "Новой газете Европа", которое издание опубликовало на своем сайте в пятницу, 23 декабря.

По словам журналиста, решение принял ректор РГГУ Александр Безбородов. "Честно говоря, это все было ожидаемо", потому что происходит "общее выравнивание всех площадок", констатировал публицист. "Конечно, на меня не могли не обратить внимания", - отметил он. "Странно, что этого раньше не произошло", - удивился собеседник издания.

Николай Сванидзе добавил, что пока остается заведующим кафедрой журналистики в Институте массмедиа. По словам общественного деятеля, эта должность - менее заметная.

Сванидзе с 2007 года возглавляет кафедру журналистики, с 2010 года занимал пост руководителя Института массмедиа РГГУ. На сайте университета указывается, что он читает курсы "информационно-аналитическая журналистика", "журналистика глазами журналиста".

Общественный деятель хорошо известен по программам "Зеркало", "Подробности", "Контрасты", "Исторические хроники с Николаем Сванидзе".

Сванидзе исключен из Совета по правам человека

Ранее, 17 ноября, Сванидзе указом Владимира Путина был исключен из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. До этого правозащитник рассказал изданию "Коммерсант", что на ежегодной встрече Совета с президентом планировал обсудить темы, связанные с усилившимся давлением на российское общество.

"Пересмотр явно избыточных ограничений, замена военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, мобилизация заключенных. Я хочу поставить вопрос о фактическом запрете на антивоенные выступления и незаконной дискредитации противников войны", - подчеркнул Николай Сванидзе.

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