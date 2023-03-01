Умер бывший охранник концлагеря, дело против него закрыто

99-летний мужчина находился под следствием по подозрению в соучастии в убийствах, совершенных в крупнейшем женском концлагере "третьего рейха" Равенсбрюк, в котором погибли десятки тысяч человек.

Прокуратура города Кобург сообщила о закрытии уголовного дела против 99-летнего предполагаемого экс-охранника нацистского концентрационного лагеря вследствие смерти подозреваемого. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля. Мужчина подозревался в соучастии в убийствах, которые произошли в концлагере Равенсбрюк, в котором он предположительно занимал должность охранника с 1943 по 1945 годы. Точное количество убийств, к которым мог быть причастен мужчина, не установлено, заявили прокуроры.

Ранее состояние его здоровья признали удовлетворительным для того, чтобы предстать перед судом, а расследование было на продвинутой стадии, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Концентрационный лагерь Равенсбрюк - крупнейший женский концлагерь "третьего рейха". Его заключенными были также дети и мужчины. Концлагерь находился на северо-востоке Германии, в 90 километрах от Берлина. За время его существования с 1939 по 1945 годы его узниками были около 120 тысяч женщин и детей, 20 тысяч мужчин, 1200 девочек и подростков находились в отдельном лагере несовершеннолетних. Около трети узников были польскими заключенными, остальные - представителями более 30 национальностей.

По разным источникам, в лагере погибли от 28 до 92 тысяч человек - последнюю оценку приводит мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". Среди причин смертей - болезни и голод, расстрелы, удушения и отравления в газовых камерах, медицинские эксперименты.

Виновников Холокоста судят спустя десятилетия

В послевоенной Германии состоялись десятки судебных процессов над надзирателями, охранниками и врачами Равенсбрюка, однако многим удалось избежать наказания. Число подозреваемых в военных нацистских преступлениях сокращается каждый год из-за их естественной смерти. Однако известны случаи, когда немецкие власти привлекали к ответственности бывших сотрудников концлагерей, несмотря на их преклонный возраст.

Так, в июне 2022 года перед судом предстал 101-летний Йозеф Шюц (Josef Schütz), в прошлом охранник в концлагере Заксенхаузен. Его приговорили к пяти годам лишения свободы как соучастника в убийстве 3518 человек.

В декабре 2022 виновной в пособничестве и подстрекательстве к убийству более чем 10 тысяч человек была признана 97-летняя экс-сотрудница канцелярии нацистского концлагеря Штутгоф. Она получила два года условно.

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