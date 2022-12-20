Последний приговор пособнице нацистов в ФРГ? Что нужно знать

Процесс по делу Ирмгард Ф. стал первым в истории ФРГ, когда обвинение в пособничестве в массовых убийствах было выдвинуто не против эсэсовца или надзирателя концлагеря, а против вольнонаемной.

В городе Итцехо на севере Германии после более чем годичного разбирательства вынесен приговор 97-летней Ирмгард Ф. (Irmgard F.), бывшей секретарше коменданта концентрационного лагеря Штутгоф. Судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних - на момент работы в лагере подсудимой было 18 лет - признала ее виновной в соучастии в массовых убийствах и полностью удовлетворила требование прокуратуры, приговорив к двум годам лишения свободы условно.

Вольф Молькентин (Wolf Molkentin), адвокат Ирмгард Ф., в свою очередь, призывал вынести оправдательный приговор. По мнению адвоката, в ходе процесса, который продолжался более 14 месяцев, было получено мало конкретных доказательств вины подсудимой.

Экс-секретаршу обвиняли в соучастии в массовых убийствах

Прокуратура обвиняла бывшую секретаршу в соучастии в массовых убийствах, а точнее, в убийстве более чем 11 тысяч заключенных концлагеря Штутгоф посредством помощи тем, кто лично совершил преступления. По данным следствия, с июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. работала секретарем у коменданта лагеря Пауля-Вернера Хоппе (Paul-Werner Hoppe).

Ирмгард Ф. в зале суда Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Он после войны смог сбежать в Швейцарию, но в 1952 году решил вернуться в Германию, где и был арестован. В 1957 суд в Бохуме приговорил экс-коменданта лагеря к девяти годам тюремного заключения. Однако в конце 1960 года Хоппе был досрочно освобожден из тюрьмы и вел незаметную жизнь вплоть до своей смерти в 1974 году.

Через созданный в 1939 году на территории оккупированной нацистами Польши концлагерь Штутгоф, располагавшийся восточнее Гданьска, за годы Второй мировой войны прошли около 110 тыс. заключенных, из которых более половины (65 тыс.) погибли. Кроме медицинских экспериментов, лагерь был известен производством мыла из человеческих тел.

Процесс по делу Ирмгард Ф. стал первым в современной немецкой истории, когда обвинение в соучастии в массовых убийствах было выдвинуто не против эсэсовца, охранника или надзирателя концлагеря, а против вольнонаемной.

Неудачная попытка побега

Нынешний процесс начался с задержкой почти на три недели. Обвиняемую впервые доставили в зал суда из дома престарелых на машине скорой помощи в сопровождении полиции 19 октября 2021 года. Первое же заседание, намеченное на 30 сентября 2021 года, пришлось отложить, поскольку Ирмгард Ф. в зал суда так и не явилась, вынудив председательствующего судью Доминика Гроса (Dominik Groß) выдать ордер на ее арест.

Адвокат подсудимой Вольф Молькентин Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Как выяснилось позднее, женщина попросила водителя такси, который должен был доставить ее из дома престарелых в суд, остановить машину около одной из станций метро в Гамбурге и ушла в неизвестном направлении. Только во второй половине дня полиции удалось задержать экс-секретаршу.

Своей вины не признала

В начале процесса адвокат подсудимой озвучил ее позицию: Ирмгард Ф. не отрицает Холокост, но своей вины не признает. Сама она молчала в течение фактически всего рассмотрения дела. Лишь 6 декабря уже после прений сторон заявила: "Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что в то время находился в Штутгофе. Это все, что я могу сказать".

Собственно, позиция подсудимой была довольно стандартной для подобного рода процессов. Ранее, выступая в качестве свидетеля на суде над нацистскими преступниками, Ирмгард Ф. признавала, что комендант Хоппе ежедневно диктовал ей тексты приказов и прочих документов, но подчеркивала, что ничего не знала о массовых убийствах в непосредственной близости от ее рабочего места.

Суд выезжал на место преступления

Поскольку подсудимая отказывалась давать показания, суд принял решение посетить бывший концлагерь Штутгоф, чтобы определить, как был устроен лагерь и что Ирмгард Ф. могла видеть со своего рабочего места в здании комендатуры.

Как было указано в отчете, озвученном в суде 8 ноября, секретарша могла смотреть из окна кабинета в комендатуре на так называемый "новый лагерь", куда также входил и "еврейский лагерь", в котором были еще более худшие условия содержания. "Старый лагерь" и газовую камеру с крематорием за ней можно было увидеть из помещения архива комендатуры.

Адвокат Ирмгард Ф. заявил, что выводы отчета не должны включаться в приговор. "Нас там не было. Мы не знаем, что обвиняемые слышали, видели и писали", - приводит его аргументацию медиакомпания NDR. Кроме того, по мнению Вольфа Молькентина, выезд на место не может считаться правильным методом сбора доказательств, особенно потому, что в бывший лагерь ездил не весь состав суда и не была привлечена общественность.

Вспомнить все

Суд заслушал нескольких оставшихся в живых бывших заключенных лагеря и одного экс-охранника. Понятно, что спустя почти 80 лет после трагических событий, рассматривавшихся в ходе процесса, проверить их показания вряд ли было возможно. Да и возраст свидетелей давал о себе знать.

На территории бывшего концлагеря Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Почти целый час Хаим Голани (Chaim Golani) по видеосвязи из Израиля давал показания о том, что пережил в Штутгофе, куда попал тринадцатилетним подростком. Он, в частности, рассказал, что помнит женщину в эсэсовской форме и в сапогах, часто сопровождавшую коменданта-эсэсовца. Она, по словам свидетеля, указывала ему на узников, которых следовало наказать. "Мы боялись этой женщины. Боялись смотреть ей в глаза", - пояснил Голани.

При этом 92-летний мужчина признался, что более подробно описать коменданта или сопровождавших его лиц он уже не в состоянии. "Я лично ее не знал, ничего о ней не знаю. Я никогда не разговаривал с ней и не видел ее напрямую," - уточнил свидетель. Это связано еще и с тем, что Голани по собственному опыту знал, "что смотреть в лицо эсэсовцам было опасно для жизни ", и старался не делать этого. Таким образом, нет никаких доказательств, что в показаниях свидетеля фигурировала именно Ирмгард Ф.

Без срока давности

Прокурор Макси Ванцен (Maxi Wantzen) в своем выступлении 22 ноября назвала завершающийся суд "процессом выдающегося исторического значения - возможно, одним из последних процессов подобного рода".

Начиная с 2010 года в Германии прошло несколько процессов по делам нацистских преступников. Это было связано с особенностями немецкого законодательства, согласно которому требовалось неопровержимо доказать личное участие обвиняемых в конкретных преступлениях. Что, по понятным причинам, спустя десятилетия после окончания войны было сделать непросто. И процесс по делу Ирмгард Ф. - лишнее тому доказательство.

Но в рамках судебного разбирательства по делу бывшего охранника в нескольких нацистских концлагерях Джона (Ивана) Демьянюка был избран другой подход. Собибор, в котором также служил Демьянюк, был лагерем смерти, а значит, каждый охранник, каждый надзиратель был причастен к уничтожению узников, решили в прокуратуре ФРГ. В итоге бывший охранник был приговорен к пяти годами лишения свободы за соучастии в уничтожении 28 060 евреев в Собиборе.

Исходя из этого судебного прецедента, в июле 2015 года суд Люнебурга приговорил к четырем годам тюрьмы Оскара Грёнинга (Oskar Gröning), известного как "бухгалтер Освенцима". Его обвиняли в пособничестве убийству не менее 300 тыс. узников концлагеря. В июле 2020 года суд в Гамбурге признал бывшего охранника концлагеря Штутгоф Бруно Д причастным к участию к массовым убийствам 5232 заключенных. Его делом, как и в случае с Ирмгард Ф., занималась судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних - Бруно Д. попал в Штутгоф в возрасте 17 лет. Приговор также был аналогичным - два года лишения свободы условно.

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