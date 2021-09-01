Украина закрылась для автомобилистов из Приднестровья

Причина - в отсутствии у большинства приднестровских водителей международно признанных номерных знаков.
Многие жители Приднестровья, направлявшиеся в первый день осени в соседнюю Украину, вынуждены были ни с чем вернуться домой. Как сообщают приднестровские СМИ, украинские пограничники "разворачивали" даже рейсовые автобусы в Одессу. "Люди выходили в Первомайске, переходили границу пешком и добирались до Одессы сами", - сообщает местное телевидение.
С 1 сентября Украина перестала пускать на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами. Их владельцы должны поменять номер машины на нейтральный, международно признаваемый, в одном из специальных пунктов, открытых в городах непризнанной республики. Однако не все спешат это сделать. DW с помощью экспертов разбиралась, почему - и как будет решаться эта проблема.
Нейтральные регистрационные номера позволяют приднестровским автовладельцам выезжать за границу и участвовать в международном дорожном движении. Кишинев и Тирасполь нашли совместное решение вопроса еще в 2018 году, тогда же был разработан дизайн новых номерных знаков и открыты пункты их упрощенной выдачи в Приднестровье.
Однако приднестровцы не спешили проходить перерегистрацию. По данным МИД непризнанной республики, за три года только 5,5 тысяч машин получили новые номера - из зарегистрированных в регионе 110 тысяч единиц автотранспорта. Более того, как пишет приднестровская пресса, часть автовладельцев, заменивших номера, через какое-то время попросили вернуть им приднестровские.
Проблема в том, что за границей в дополнение к нейтральным номерам требуются молдавские водительские права. Ведь в соответствии с Венской конвенцией, "для пересечения границы государства водитель должен иметь национальное или международное водительское удостоверение, выданное государством-членом ООН". Как утверждает официальный Кишинев, для приднестровцев предусмотрена упрощенная процедура обмена водительских прав.
Приднестровский журналист Наталья Скуртул среди тех, кто не собирается менять номера своего автомобиля. Во-первых, говорит она в интервью DW, у нее старая машина, "а там есть какие-то ограничения по возрасту авто". Во-вторых, это дорого, с 1 июня молдавская сторона подняла цены на услуги "и теперь за все придется платить около 200 долларов, что для приднестровцев очень дорого". Наконец, "если у тебя нейтральные номера и молдавские права, могут возникнуть трудности в Приднестровье, если нейтральные номера и приднестровские права - в Кишиневе", убеждена Наталья Скуртул.
Кроме того, молдавские водительские права может получить только гражданин Молдовы, утверждает в беседе с корреспондентом DW экс-вице-министр иностранных дел непризнанной республики, директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. В Приднестровье же, говорит он, насчитывается 220 тысяч российских граждан и 80 тысяч украинских. "Люди не знают, что делать, либо каким-то образом получать украинские номера для машин, либо искать какие-то обходные пути", - рассказывает он. Как считает эксперт, "больнее всего запрет ударит по малому бизнесу, по людям, которые ездят в Одессу за товаром. Это расценивается как блокада региона". По его мнению, "разумно было бы, чтобы Киев откликнулся на просьбу Кишинева и отложил запрет до января 2022 года, хотя и в этом случае для решения проблем времени мало".
25 августа посольство Молдовы в Киеве обратилось в украинский МИД с просьбой отсрочить запрет на въезд и транзит транспорта с приднестровскими номерами до 10 января следующего года. 30 августа на встрече вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского и главы МВД Анны Ревенко с представителями дипмиссий, аккредитованных в Кишиневе, молдавская сторона просьбу повторила, сообщает пресс-служба правительства. Однако 1 сентября Украина запрет все же ввела.
Депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой считает, что на приднестровских автомобилях должны быть не нейтральные, а молдавские номера. Он привел в пример самое крупное предприятие Левобережья Молдавский металлургический завод, "где все 300 единиц автотранспорта ездят с молдавскими номерами - и ничего". "Все эти нейтральные знаки, вся эта политика маленьких шагов" по сближению берегов "только дополнительные трудности создают", заявил Нантой в интервью DW. Он уверен, что "Украине надоело играть в эти игры": "Приднестровские лидеры утверждают, что виноват Кишинев. А Кишинев не хочет обострения обстановки на пустом месте".
Вопрос нейтральных номеров обсуждался во время короткого визита в Кишинев замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака 11 августа. После встречи с президентом Молдовы Майей Санду он заявил прессе, что глава государства заверила его, "что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения, исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане".
1 сентября внешнеполитическое ведомство Приднестровья обратилось к участникам переговорного процесса в формате 5+2 (где Кишинев и Тирасполь - стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ его гаранты, ЕС и США - наблюдатели) с предложением провести консультации по сложившейся ситуации. Тирасполь призвал правобережную Молдову сесть за стол переговоров "для скорейшего разрешения всего комплекса проблем, включая тематику водительских удостоверений, регистрации грузового и пассажирского автотранспорта, а также иных аспектов".
На момент публикации материала позиция официального Кишинева по сложившейся ситуации не была обнародована.
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