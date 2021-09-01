 Украина закрылась для автомобилистов из Приднестровья | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.09.2021

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Европа

Украина закрылась для автомобилистов из Приднестровья

Причина - в отсутствии у большинства приднестровских водителей международно признанных номерных знаков.

Московский проспект в Кишиневе, Республика Молдова

Московский проспект в Кишиневе, Республика Молдова

Многие жители Приднестровья, направлявшиеся в первый день осени в соседнюю Украину, вынуждены были ни с чем вернуться домой. Как сообщают приднестровские СМИ, украинские пограничники "разворачивали" даже рейсовые автобусы в Одессу. "Люди выходили в Первомайске, переходили границу пешком и добирались до Одессы сами", - сообщает местное телевидение.

С 1 сентября Украина перестала пускать на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами.  Их владельцы должны поменять номер машины на нейтральный, международно признаваемый, в одном из специальных пунктов, открытых в городах непризнанной республики. Однако не все спешат это сделать. DW с помощью экспертов разбиралась, почему - и как будет решаться эта проблема.

Нейтральные номера для Приднестровья

Нейтральные регистрационные номера позволяют приднестровским автовладельцам выезжать за границу и участвовать в международном дорожном движении. Кишинев и Тирасполь нашли совместное решение вопроса еще в 2018 году, тогда же был разработан дизайн новых номерных знаков и открыты пункты их упрощенной выдачи в Приднестровье.

Однако приднестровцы не спешили проходить перерегистрацию. По данным МИД непризнанной республики, за три года только 5,5 тысяч машин получили новые номера - из зарегистрированных в регионе 110 тысяч единиц автотранспорта. Более того, как пишет приднестровская пресса, часть автовладельцев, заменивших номера, через какое-то время попросили вернуть им приднестровские.

Автомобиль с приднестровским номером

Автомобиль с приднестровским номером

Проблема в том, что за границей в дополнение к нейтральным номерам требуются молдавские водительские права. Ведь в соответствии с Венской конвенцией, "для пересечения границы государства водитель должен иметь национальное или международное водительское удостоверение, выданное государством-членом ООН".  Как утверждает официальный Кишинев, для приднестровцев предусмотрена упрощенная процедура обмена водительских прав.

Проблемы автомобилистов Приднестровья

Приднестровский журналист Наталья Скуртул среди тех, кто не собирается менять номера своего автомобиля. Во-первых, говорит она в интервью DW, у нее старая машина, "а там есть какие-то ограничения по возрасту авто". Во-вторых, это дорого, с 1 июня молдавская сторона подняла цены на услуги "и теперь за все придется платить около 200 долларов, что для приднестровцев очень дорого". Наконец, "если у тебя нейтральные номера и молдавские права, могут возникнуть трудности в Приднестровье, если нейтральные номера и приднестровские права - в Кишиневе", убеждена Наталья Скуртул.

Кроме того, молдавские водительские права может получить только гражданин Молдовы, утверждает в беседе с корреспондентом DW экс-вице-министр иностранных дел непризнанной республики, директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. В Приднестровье же, говорит он, насчитывается 220 тысяч российских граждан и 80 тысяч украинских. "Люди не знают, что делать, либо каким-то образом получать украинские номера для машин, либо искать какие-то обходные пути", - рассказывает он. Как считает эксперт, "больнее всего запрет ударит по малому бизнесу, по людям, которые ездят в Одессу за товаром. Это расценивается как блокада региона". По его мнению, "разумно было бы, чтобы Киев откликнулся на просьбу Кишинева и отложил запрет до января 2022 года, хотя и в этом случае для решения проблем времени мало".

Автомобиль с номером Республики Молдова

Автомобиль с номером Республики Молдова

25 августа посольство Молдовы в Киеве обратилось в украинский МИД с просьбой отсрочить запрет на въезд и транзит транспорта с приднестровскими номерами до 10 января следующего года. 30 августа на встрече вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского и главы МВД Анны Ревенко с представителями дипмиссий, аккредитованных в Кишиневе, молдавская сторона просьбу повторила, сообщает пресс-служба правительства. Однако 1 сентября Украина запрет все же ввела.

Блокада Приднестровья или обострение на пустом месте?

Депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой считает, что на приднестровских автомобилях должны быть не нейтральные, а молдавские номера. Он привел в пример самое крупное предприятие Левобережья Молдавский металлургический завод, "где все 300 единиц автотранспорта ездят с молдавскими номерами - и ничего". "Все эти нейтральные знаки, вся эта политика маленьких шагов" по сближению берегов "только дополнительные трудности создают", заявил Нантой в интервью DW. Он уверен, что "Украине надоело играть в эти игры": "Приднестровские лидеры утверждают, что виноват Кишинев. А Кишинев не хочет обострения обстановки на пустом месте".

Вопрос нейтральных номеров обсуждался во время короткого визита в Кишинев замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака 11 августа. После встречи с президентом Молдовы Майей Санду он заявил прессе, что глава государства заверила его, "что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения, исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане".

Тирасполь зовет за стол переговоров

1 сентября внешнеполитическое ведомство Приднестровья обратилось к участникам переговорного процесса в формате 5+2 (где Кишинев и Тирасполь - стороны конфликта,  Россия, Украина и ОБСЕ его гаранты, ЕС и США - наблюдатели) с предложением провести консультации по сложившейся ситуации. Тирасполь призвал правобережную Молдову сесть за стол переговоров "для скорейшего разрешения всего комплекса проблем, включая тематику водительских удостоверений, регистрации грузового и пассажирского автотранспорта, а также иных аспектов".

На момент публикации материала позиция официального Кишинева по сложившейся ситуации не была обнародована.

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    Автор: Юлия Семенова, Кишинев


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