Украина выделит деньги на закупку 300 тысяч БПЛА

Киев увеличивает свои расходы на БПЛА для защиты от российского вторжения. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил во вторник, 30 апреля, что на эти цели будет выделено дополнительно 15,5 миллиарда гривен (367 миллионов евро). " За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", - сообщил он. По словам Шмыгаля, ранее Украина заложила в бюджет 43,3 миллиарда гривен (около 1 миллиарда евро) на закупку беспилотников в этом году.

Киев стремительно наращивает разработку и производство беспилотников различных типов. В последние недели украинские войска также все чаще атакуют российские области с помощью дронов.

30 апреля Минобороны РФ сообщило, что три украинских БПЛА были перехвачены над Белгородской и Курской областями. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате атаки дрона в селе Николаево-Дарьино загорелся частный дом, в пожаре погиб местный житель.