Главные страхи россиян в 2024 году - диверсии и атаки дронов

Страхи, связанные с ударами БПЛА и диверсиями, занимали первое место в рейтинге тревожностей россиян и в прошлом году. В то же время за минувший год интенсивность этих страхов снизилась.

Главными страхами россиян в первом квартале 2024 года оставались диверсии и атаки беспилотников, следует из данных национального индекса тревожности от коммуникационного агентства КРОС, обнародованных во вторник, 23 апреля, газетой "Коммерсант".

В прошлом году такие страхи тоже занимали первое место в рейтинге тревожностей россиян, но за год их интенсивность снизилась. Если в январе - марте 2023 года суммарный индекс тревожности из-за них составлял 683,4 медиаюнга (так КРОС называет единицу воспроизводства тревоги), то в первом квартале текущего года его величина уменьшилась до 148,3.

Беспокойство россиян из-за диверсий и беспилотников подпитывали непрекращающиеся атаки Украины на Белгородскую область, отмечают аналитики.

Другие страхи россиян

На втором и третьем месте в списке основных страхов россиян находятся аварии на теплосетях и износ инфраструктуры ЖКХ (123,7 медиаюнга), а также теракты (122,7). Причиной беспокойства по поводу аварий стал выход из строя коммунальной инфраструктуры в Подмосковье, Тульской, Тамбовской и других областях России этой зимой.

Страх терактов усилился на фоне нападения террористов на концертный зал "Крокус Сити Холл", в результате которого погибли 145 и пострадал еще 551 человек. Жестокость и масштаб этого нападения потрясли россиян, но эта реакция быстро "растворилась" в других темах, поэтому страх терактов не попал на первые места рейтинга, отмечают аналитики.

В первом квартале текущего года россияне также испытывали страхи из-за новых видов телефонного мошенничества (80,6 медиаюнга), засилья мигрантов (72,5), эскалации противостояния России и НАТО (54,3), попыток срыва президентских выборов (42,7), всплеска заболеваемости гриппом, COVID-19 и корью (27,5), а также из-за дискуссий о возврате смертной казни (21,6). Помимо этого, россияне боялись активности грызунов - крыс, мышей и бобров (10,7).

Наиболее обсуждаемые тревожности

Наиболее долго обсуждаемыми тревожностями стали возможность возвращения смертной казни (эта тема в соцсетях обсуждалась почти в четыре раза активнее, чем в СМИ) и проблема мигрантов (в 3,2 раза).

Ситуация с разливом рек и массовым подтоплением населенных пунктов на Урале в рейтинг КРОС не попала. "Всплеск внимания по всей стране к ситуации с паводками стал особо заметен с начала апреля, когда прорвало дамбу в Орске. До этого имели место, скорее, локальные истории. Их медийный шлейф не был значительным, как и продолжительность реакции людей на них в соцсетях", - пояснил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.