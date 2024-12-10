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Украина вернула из РФ и оккупированных территорий 5 детей

Ася Миллер
10 декабря 2024 г.

Среди вернувшихся в Украину - трое юношей, недавно достигших совершеннолетия, и семья из четырех человек, в которой дети 11 и 14 лет пережили преследование в РФ из-за проукраинской позиции родителей.

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Возвращение детей из России в Украину (фото из архива)
Возвращение детей из России в Украину (фото из архива)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Пять украинских детей, вывезенных из Украины после вторжения России в феврале 2022 года, вернулись на родину. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди возвращенных - трое украинцев, недавно достигших совершеннолетия. По словам Ермака, двое из них на протяжении долгого времени находились в РФ, где испытывали психологическое давление, а третий вернулся в Украину из оккупированной российской армией территории. О каком конкретно регионе идет речь, глава офиса Владимира Зеленского не уточнил.

Кроме того, в Украину удалось возвратить неспособную эвакуироваться самостоятельно 77-летнюю женщину и семью из четырех человек, в которой дети 11 и 14 лет пережили в РФ преследование из-за проукраинской позиции родителей. "Их истории - свидетельство того, с каким террором и страхом вынуждены жить люди под оккупацией", - написал Ермак.

Незаконная депортация украинских детей в Россию

В 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой за предполагаемое похищение детей с оккупированных украинских территорий. Кремль отвергает эти обвинения.

В марте 2023 года в Украине заявили о более чем 16 тысячах случаев насильственной депортации детей в РФ. Многие вывезенные из Украины дети незаконно передаются в приемные семьи или помещаются в детские дома.

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