Украина строит "линию Суровикина" для отражения наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят собственную "линию Суровикина" для отражения наступления российских войск, сообщила 20 января британская газета The Telegraph . По данным издания, новые укрепления начали появляться на ключевых участках фронта после неудавшегося контрнаступления ВСУ. Они включают окопы, бетонные противотанковые "зубы дракона" и подземные командные пункты. Территория активно минируется.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". После этого, как пишет The Telegraph, активизировалось строительство укреплений в районе Лимана и Авдеевки в Донецкой области, а также около Купянска в соседней Харьковской области. Кроме того, укрепления возводятся вдоль границы Украины с Россией и Беларусью.

Стратегия "активной обороны" ВСУ

"Новые оборонительные сооружения очень напоминают так называемую линию Суровикина - трехуровневую систему траншей, танковых ловушек и опорных пунктов, которые Россия успешно использовала для срыва контрнаступления Украины", - говорится в материале.

Однако речь не идет о столь же комплексных и мощных фортификационных сооружениях, которые выстроила Россия, поскольку ВСУ намерены вести "активную оборону", совмещая защиту укреплений и наступательные операции. Издание отмечает, что подобная стратегия применялась и ранее, в частности, при помощи нее ВСУ удалось освободить значительную часть Харьковской области осенью 2022 года.

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