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FT: Украина ждет масштабного наступления РФ летом 2024 года

Даниил Сотников
19 января 2024 г.

Военные чиновники Украины допускают, что РФ летом попытается захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

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Защитные сооружения в Украине
Защитные сооружения в УкраинеФото: Gleb Garanich/REUTERS

Россия может планировать крупномасштабное наступление в Украине уже летом этого года, пишет в пятницу, 19 января, газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском военном командовании.  Собеседники издания предполагают, что целью масштабного наступления будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, украинские военные не исключают и еще одну попытку России захватить Харьков или даже Киев.

По оценке американской разведки, конечная цель президента России Владимира Путина в Украине остается неизменной - "завоевать страну и подчинить ее народ", пишет FT. В рассекреченном документе разведки США, который изучила FT, говорится, что по этой причине Россия продолжает наступление на востоке Украины по нескольким направлениям, в том числе вокруг Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска.

Украина готовится к обороне

По оценке западного чиновника, занимающийся политикой в ​​отношении Украины, "оперативный прорыв с обеих сторон в 2024 году маловероятен". Стратегия "активной обороны" - удержание оборонительных линий с одновременным поиском слабых мест и нанесением дальних воздушных ударов - позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов, считает собеседник FT.

На вопрос издания, когда перебои с американской помощью Украине начнут влиять на поле боя, другой западный чиновник, занимающийся политикой в ​​отношении Украины, ответил: "Мы уверены, что у украинцев есть все, что им нужно (чтобы удерживать свои позиции. - Ред.)".

Вашингтон также убеждает Киев в необходимости консервативного подхода к боевым действиям, узнала FT. Вместо наземных наступлений основное внимание будет уделяться удержанию территории, укреплению позиций и наращиванию запасов и сил в ближайшие месяцы. Тем временем, по мнению США, украинские войска могут продолжать искать слабые места в российской обороне, чтобы использовать их, когда появится такая возможность, описывает тактику FT.

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