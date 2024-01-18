Военный комитет НАТО о войне в Украине: Чудес не ждем

В НАТО призывают не оценивать ситуацию на фронте пессимистично, но предупреждают, что "чудес" не ждут. Последние атаки РФ на Украину не эффективны, однако в случае РФ "количество может перейти в качество".

Высшие военачальники стран Североатлантического альянса подробно изучили обстановку в Украине. "В 2023 году мир, возможно, был слишком оптимистичен. Важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистичны", - заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции в четверг, 18 января, в Брюсселе.

Он отметил, что как Россия, так и Украина "сейчас находятся на этапе, когда ситуация не сильно продвигается в ту или иную сторону", и предупредил, что в ближайшее время "чудес ни от одной из сторон ждать не стоит". Несмотря на то, что последние атаки РФ на Украину разрушительны, в военном отношении они не эффективны, кроме того, россияне не достигли ни одной из своих стратегических целей, подчеркнул он.

Разнородная картина в российских войсках

По сведениям НАТО, за последние два года число сухопутных войск, перебрасываемых из России в Украину, увеличилось, но уровень их подготовки понизился. "Они потеряли много танков, бронетехники, самолетов, вертолетов. Часть ее они восстанавливают, но чаще всего это старые или вышедшие из употребления образцы, либо оборудование из запасов, которое чаще всего тоже старое", - сообщил Бауэр.

При этом ракетный потенциал России, по данным альянса, растет за счет увеличения производства и поставок из КНДР и, возможно, Ирана. "Мы ожидаем, что они получат ракеты из Ирана, хотя мы их еще не видели, - отметил глава Военного комитета. - И, конечно, они получили из Ирана беспилотники и технологию их производства". Что касается российских ВВС, ВМФ, космических и кибернетическим возможностей, то, несмотря на потери, "они по-прежнему очень боеспособны".

В альянсе полагают, что восстановлению российского военного потенциала мешают санкции, финансовые проблемы и недостаточные производственные мощности для современных вооружений. "Однако в плане производства артиллерии и старых танков дела у них идут довольно хорошо. Так что я думаю, что это, конечно, вызывает беспокойство, потому что иногда количество переходит в качество", - подытожил Бауэр.

Со своей стороны Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи указал, что РФ выделяет огромную часть бюджета на военные нужды и запускает свою оборонную промышленную базу "так быстро, как только может".

Достижения Украины на поле боя

В то же время в Брюсселе перечислили военные успехи Украины, среди которых потери России в 300 000 человек убитыми и ранеными, тысячи уничтоженных российских танков и бронемашин, а также сотни самолетов. "Украинцы смогли освободить значительную часть своей земли, оттеснив россиян примерно с 50 процентов территории, которую те занимали в начале войны, - указал Бауэр. - Еще одним преимуществом является то, что украинцы смогли нанести глубокие удары, уничтожив ключевые российские силы и средства. То, что Украина, не имея реального военно-морского флота, смогла оттеснить российский Черноморский флот и открыть "зерновой коридор", - еще один огромный успех".

По словам главы Военного комитета НАТО, все его коллеги подтвердили твердую решимость помогать защищаться "своим украинским братьям и сестрам". "Это не благотворительность, - отметил он. - Поддержка Украины - это прямая инвестиция в нашу собственную безопасность".

В Брюсселе 17 и 18 января прошла встреча высших военачальников стран НАТО.

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