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Украина сообщила об уничтожении 38 российских дронов

Сергей Ромашенко
10 сентября 2024 г.

Россия вновь подвергла территорию Украины ударам с воздуха. ПВО Украины работала в 13 областях страны, в том числе в Киевской.

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Беспилотный летательный аппарат Shahed
Дрон Shahed (фото из архива)Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Россия в ночь на вторник, 10 сентября, вновь подвергла Украину ударам с воздуха, выпустив по ее территории две ракеты и 46 беспилотников Shahed. По заявлению Воздушных сил Украины, 38 дронов удалось сбить, три были локационно потеряны, два полетели в направлении оккупированной Луганской области и еще один направился обратно в сторону России.

"Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск - РФ). В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В выложенном в Telegram посте также отмечается, что в отражении российской воздушной атаки принимали участие авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В целом, ПВО Украины работала в 13 областях - Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской.

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