Украина призвала Запад к новым поставкам оружия

В ответ на ужесточившиеся российские обстрелы Запад должен поставить Украине больше систем ПВО и сильнее изолировать РФ, заявили в МИД страны.

Министерство иностранных дел Украины призвало страны, поддерживающие Киев, отреагировать на ужесточившиеся российские обстрелы новыми поставками вооружения. Мировое сообщество должно ускорить передачу Украине дополнительных систем ПВО и боеприпасов, обеспечить Киев военными дронами всех типов и ракетами с радиусом действия более 300 км говорится в заявлении главы МИДа Дмитрия Кулебы, опубликованном во вторник, 2 января. Кроме того, западные страны должны одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине и "изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях", написал Кулеба.

"Режим в Москве должен чувствовать, что международное сообщество не закроет глаза на убийства украинских мирных жителей и разрушение критически важной инфраструктуры Украины", - говорится в тексте заявления.

Россия наносит по Украине массированные ракетные удары

Утром 2 января российская армия выпустила по территории Украины 99 ракет различного типа, в том числе аэробаллистические "Кинжал" и крылатые "Калибр". Украинским военным удалось сбить 72 воздушные цели. В результате этой атаки как минимум четыре человека погибли, еще 92 пострадали. Основной удар был нанесен по Киеву и Киевской области. Были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, Россия практически повторила "массированную атаку средствами воздушного нападения", совершенную 29 декабря. Тот обстрел украинское командование назвало "самой массированной атакой с воздуха" с начала войны. Всего в результате ракетного удара 29 декабря в Киеве, Днепре, Запорожье и Одессе погибли более 50 человек. Число пострадавших превысило 160 человек.

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