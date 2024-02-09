Удальцова внесли в реестр "экстремистов и террористов"

Росфинмониторинг внес координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 9 февраля.

В материалах на сайте Росфинмониторинга напротив фамилии Удальцова стоит пометка в виде звездочки. Как утверждается на сайте "Российской газеты", так "отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму". Попадание в список Росфинмониторинга людей и организаций в том числе влечет за собой заморозку банковских счетов.

Дело против Удальцова

Удальцов был задержан 11 января этого года. В его доме прошел обыск, в ходе которого были изъяты документы и электронные устройства. Активиста обвиняют по статье об "оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Удальцов не признает своей вины. По его словам, следствие сочло оправданием терроризма посты, которые он написал в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, в 2020 году ставших фигурантами дела о создании "террористического сообщества".

Лидер "Левого фронта" ранее уже был приговорен к 4,5 лет лишения свободы в 2014 году по обвинению в планировании массовых беспорядков по "болотному делу". Он вышел на свободу в 2017 году. Удальцов поддержал аннексию Крыма и вторжение России в Украину, при этом он выступает против президента РФ Владимира Путина и высказывался в поддержку одного из бывших лидеров пророссийских сепаратистов в Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина), которого в РФ в декабре 2023 года также отдали под суд по обвинению "в призывах к экстремизму".

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