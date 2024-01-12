Басманный суд оставил Сергея Удальцова в СИЗО до 15 февраля

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, обвиняемый в "оправдании терроризма", останется под арестом до 15 февраля. Защита активиста обжалует решение суда. Удальцов связывает свой арест с президентскими выборами в РФ.

Басманный суд Москвы постановил оставить под арестом до 15 февраля координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, которого обвиняют в "оправдании терроризма". Об этом в пятницу, 12 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей суда.

Удальцову были предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающей штраф или лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Суд должен был проходить в открытом режиме, однако после его начала судья приняла решение сделать его заседание закрытым для слушателей и прессы. Об этом ходатайствовало следствие, которое утверждало, что в материалах содержится тайна предварительного расследования, охраняемая законом.

Защита Удальцова намерена обжаловать решение суда. Сам активист не признает своей вины. По его словам, следствие сочло оправданием терроризма посты, которые он написал в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, в 2020 году ставших фигурантами дела о создании "террористического сообщества".

Удальцов связывает свой арест с выборами президента в РФ

"Левый фронт", который возглавляет Удальцов, тесно сотрудничает с КПРФ. Активист связывает свой нынешний арест с предстоящими в России президентскими выборами. "Мы поддерживаем оппонентов Владимира Путина. Я думаю, это одна из основных причин моего задержания. Видимо, сегодня инакомыслию вообще не место в России", - цитирует его высказывание "Медиазона".

Удальцов был задержан 11 января. В его доме был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы и электронные устройства.

Против Путина, но за войну в Украине

Лидер "Левого фронта" ранее уже был приговорен к 4,5 лет лишения свободы в 2014 году по обвинению в планировании массовых беспорядков по "болотному делу". Он вышел на свободу в 2017 году, отбыв полный срок наказания. Удальцов поддержал аннексию Крыма и полномасштабное вторжение России в Украину, при этом он выступает против президента РФ Владимира Путина и высказывался в поддержку одного из бывших лидеров пророссийских сепаратистов в Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина), которого в РФ в декабре 2023 года также отдали под суд по обвинению "в призывах к экстремизму".

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