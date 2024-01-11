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Против Сергея Удальцова возбудили уголовное дело

Сергей Гуща
11 января 2024 г.

Координатора "Левого фронта" Удальцова допрашивают в Следственном комитете, сообщила его адвокат. Ранее в квартире левого активиста прошел обыск.

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Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов
Сергей УдальцовФото: imago/Itar-Tass

Против координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело, сообщило агентство "РИА Новости" в четверг, 11 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Адвокат Удальцова Виолетта Волкова заявила "Интерфаксу", что он доставлен в Следственный комитет РФ (СК) для допроса. По ее словам, ранее в квартире Удальцова прошел обыск. Адвокат пояснила, что статус Удальцова, как и претензии следствия, будут понятны после проведения допроса.

В свою очередь источник "Интерфакса" сообщил, что СК подозревает Удальцова "в причастности к оправданию терроризма". По данным Telegram-канала "112", уголовное дело против левого активиста возбудили из-за поста в соцсети Telegram.

Против Путина, но за войну в Украине

Сергей Удальцов в 2014 году был приговорен к 4,5 года лишения свободы по так называемому "болотному делу". Он вышел на свободу летом 2017 года. Удальцов поддержал крупномасштабное вторжение России в Украину, при этом выступает против президента РФ Владимира Путина и высказывался в поддержку Игоря Стрелкова (Гиркина).

"Левый фронт", который возглавляет Удальцов, тесно сотрудничает с КПРФ. "Что конкретно предъявляется Удальцову, пока мы не знаем, юридические службы партии готовы оказывать ему поддержку. Конкретные решения и оценки будут делаться по итогам получения сведений от правоохранительных органов", - заявил "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Смотрите также:

"Московское" vs "болотное дело"

 

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