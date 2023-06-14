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У пожилых людей в ФРГ площадь жилья больше, чем у молодых

Евгений Жуков
59 мин. назад

Чем меньше семья, тем больше по размеру жилье она занимает в расчете на человека, подтверждают статистики. При этом площадь, на которой живут люди старше 65 лет, в среднем больше, чем у других возрастных групп.

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Согласно статистическим данным, пожилые люди в Германии часто проживают одни.
Согласно статистическим данным, пожилые люди в Германии часто проживают одни.Фото: picture-alliance/chromorange/Media for Medical

Пожилые люди в Германии пользуются значительно большей по размеру жилой площадью, нежели более молодые поколения. Это следует из данных, представленных в среду, 14 июня, Федеральным статистическим ведомством (Destatis). Так, в 2022 году в домохозяйствах, где основной доход получали люди не моложе 65 лет, на одного человека приходилось в среднем 68,5 квадратных метров жилой площади.

Для возрастной категории от 45 до 64 лет этот показатель составил 54,8 кв. м, а для тех, кто моложе 25 лет, - в среднем 45,4 кв. м. Меньше всего жилой площади в расчете на человека - 44,7 кв. м - оказалось у людей в возрасте от 25 до 44 лет.

По словам эксперта Федерального статистического ведомства по жилищному сектору Даниэля Циммермана (Daniel Zimmermann), помимо размера семьи, на величину жилья влияют такие факторы, как год заселения в него, а также находится ли оно в собственности жильцов: "В шести случаях из десяти пожилые люди живут в своей квартире уже более 20 лет, причем очень часто -в одиночку, и это одна из причин того, что на эту группу населения в среднем приходится больше всего жилой площади на человека".

По данным немецких статистиков, чем меньше людей живет в семье, тем большим по размеру жильем из расчета на одного человека она пользуется.

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Уход за пожилыми людьми в Германии

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Haushalte der Altersgruppe 65+ haben pro Kopf den meisten Wohnraum zur Verfügung

Statistisches Bundesamt
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