В Германии заметно выросло число долгожителей старше 100 лет

Число жителей Германии в возрасте более 100 лет в последнее время существенно увеличилось. Как сообщает во вторник, 3 августа,Федеральное статистическое ведомство, в 2020 году к этой возрастной группе относились 20 465 человека - на 3523 больше, чем годом ранее.

Доля столетних долгожителей в общей численности населения страны достигла 0,025 процента, при том, что еще 10 лет назад этот показатель составлял 0,018 процента (14 136 человек в 2011 году).

Подавляющее большинство среди очень пожилых жителей ФРГ составляют женщины - почти 80 процентов. В сообщении статистического ведомства уточняется, что ученые пока не пришли к единому мнению, с чем это связано в первую очередь: с различным образом жизни или генетическими факторами.

В целом, полагают эксперты, рост средней продолжительности жизни обусловлен прогрессом в области медицины и улучшением условий жизни. Например, младенческая смертность на сегодняшний день во много раз ниже, чем 100 лет назад: если в наше время на первом году жизни умирают 0,3 процента детей, то в 1920 году их было более чем в 40 раз больше.

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