 В Германии заметно выросло число долгожителей старше 100 лет | Новости из Германии о Германии | DW | 03.08.2021

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Германия

В Германии заметно выросло число долгожителей старше 100 лет

В ФРГ живут почти 20,5 тыс. человек старше 100 лет, их доля в общей численности населения страны - 0,025 процента. Ученые называют разные причины того, что порядка 80 процентов немецких долгожителей - женщины.

Пожилая женщина в кресле

Число жителей Германии в возрасте более 100 лет в последнее время существенно увеличилось. Как сообщает во вторник, 3 августа,Федеральное статистическое ведомство, в 2020 году к этой возрастной группе относились 20 465 человека - на 3523 больше, чем годом ранее.

Доля столетних долгожителей в общей численности населения страны достигла 0,025 процента, при том, что еще 10 лет назад этот показатель составлял 0,018 процента (14 136 человек в 2011 году).

Подавляющее большинство среди очень пожилых жителей ФРГ составляют женщины - почти 80 процентов. В сообщении статистического ведомства уточняется, что ученые пока не пришли к единому мнению, с чем это связано в первую очередь: с различным образом жизни или генетическими факторами.

В целом, полагают эксперты, рост средней продолжительности жизни обусловлен прогрессом в области медицины и улучшением условий жизни. Например, младенческая смертность на сегодняшний день во много раз ниже, чем 100 лет назад: если в наше время на первом году жизни умирают 0,3 процента детей, то в 1920 году их было более чем в 40 раз больше.

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  • Так Вольфганг Тиманн (Wolfgang Tiemann) изобразил в 1979 году бабушку своей жены Софи Тилкинг (Sophie Thielking).

    Такая разная старость

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    Так Вольфганг Тиманн изобразил в 1979 году бабушку своей жены Софи Тилькинг. Усталые глаза и глубокие морщины создают безрадостную картину. Эффект полотна, выполненного в технике фотореализма, усиливается за счет его масштабности: размеры холста составляют два на три метра.

  • На этом автопортрете 1916 года Макс Либерман запечатлел себя в возрасте 69 лет.

    Такая разная старость

    Достоинства возраста

    На этом автопортрете 1916 года Макс Либерман запечатлел себя в возрасте 69 лет. На картине он выглядит уверенным в себе и полным сил, изысканно одетым и осознающим свое высокое положение. Взгляд художника направлен к зрителю или, возможно, к зеркалу. Это внимательный, изучающий взгляд, тщательно исследующий детали своего отражения.

  • На этой картине 1911 года немецкий художник Ловис Коринт изобразил свою знакомую, госпожу Лютер.

    Такая разная старость

    Самоуверенность зрелости

    На этой картине 1911 года немецкий художник Ловис Коринт изобразил свою знакомую, госпожу Лютер. Прямая осанка и самоуверенный взгляд выдают в ней сильную, пожалуй, даже доминантную личность. Элегантная одежда и особенно шляпа с гигантскими полями подчеркивают уверенность и силу ее присутствия. Следы возраста заметны по морщинкам вокруг глаз и на красивых, холеных руках.

  • На этой картине Отто Дикс изобразил сводницу.

    Такая разная старость

    Почтенный возраст, непочетная профессия

    На этой картине Отто Дикс изобразил сводницу. Прямых свидетельств о профессии пожилой дамы на картине не найти. Но дымящаяся в зубах сигарета, ярко подведенные глаза и декольте, щедро открывающее взору пышную грудь, вызывают у зрителя недвусмысленные ассоциации. Отто Дикс нередко изображал сводниц и проституток, комментируя таким образом моральный упадок в Веймарской республике.

  • Немецкий скульптор Герхард Маркс (Gerhard Marcks) изобразил счастливую встречу бабушки и ее внука в бронзовой пластике 1944 года.

    Такая разная старость

    Счастье в потомках

    Немецкий скульптор Герхард Маркс изобразил счастливую встречу бабушки и ее внука в бронзовой пластике 1944 года. В их объятии чувствуется взаимная любовь и душевная близость. Это впечатление подчеркивает положение тел, обращенных друг к другу: в то время как бабушка наклонилась к своему внуку, он поднялся на цыпочки, чтобы обнять ее.

  • Эрих Хартман изобразил на своей картине Старик 1959 года пожилого мужчину.

    Такая разная старость

    Старик

    Эрих Хартман изобразил на своей картине "Старик" 1959 года пожилого мужчину. Эта картина выполнена в абстрактном стиле, который подчеркивает не столько отдельные детали, сколько общее настроение полотна. И все же на ней заметны определенные клише, ясно свидетельствующие о возрасте изображенного человека: лысина и длинная белая борода.

  • Томас Роулендсон, английский художник-карикатурист, назвал эту карикатуру 1812 года Ловля слона.

    Такая разная старость

    О возрасте с сарказмом

    Томас Роулендсон, английский художник-карикатурист, назвал эту карикатуру 1812 года "Ловля слона". Две юные куртизанки заигрывают с немолодым и чрезвычайно тучным мужчиной у входа в баню в Ковент-Гардене в Лондоне. Над входом в баню расположена вывеска, восхваляющая действие капель, которые позволяют людям преклонного возраста вернуть молодость и бодрость.

    Автор: Ольга Солонарь


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