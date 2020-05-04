 Из-за стрельбы у Белого дома Трамп прервал брифинг | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2020

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Мир

Из-за стрельбы у Белого дома Трамп прервал брифинг

В непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу. Вскоре он был задержан спецслужбами.

Президент США Дональд Трамп покидает только что начавшийся брифинг по коронавирусу из-за предупреждения о стрелке вблизи Белого дома

Дональд Трамп покидает только что начавшийся брифинг по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 10 августа, был вынужден покинуть Овальный кабинет всего через несколько минут после начала брифинга по коронавирусу после того, как к нему приблизился один из агентов Секретной службы США и прошептал ему что-то на ухо. Впоследствии выяснилось, что в непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Несколько минут спустя брифинг возобновился. Трамп выразил восхищение работой  службы охраны. "С Секретной службой я чувствую себя в полной безопасности, они фантастические ребята, лучшие из лучших, они очень натренированные", - заявил президент журналистам после инцидента. На вопрос о том, был ли он потрясен, президент США ответил: "Не знаю - разве я выгляжу потрясенным?"

Стрелку не удалось прорвать периметр Белого дома и вскоре он был задержан на углу Пенсильвании-авеню и 17-й улицы, вблизи парка Лафайет, передает телеканал CNN. По данным агентства dpa, стрелок ранен и помещен в госпиталь, о его состоянии пока ничего неизвестно.

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