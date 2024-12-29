У Алексея Горинова в тюрьме пропали деньги и одеяло

Политик Алексей Горинов рассказал, что у него забрали одеяло и алюминиевую ложку в заключении. С его счета также пропала 21000 рублей. Теперь он не может совершать покупки в местном магазине.

У находящегося в заключении политика Алексея Горинова пропала 21 тысяча рублей со счета и теплое одеяло. Об этом со ссылкой на его письмо из колонии сообщает Telegram-канал Astra в субботу, 28 декабря.

"Несколько дней назад отключили отопление. Принесли приличное одеяло. Я обрадовался и успокоился. И вот сегодня вернулся в камеру с прогулки и увидел, что моя шконка "взорвана" и одеяла нет. Вместо него осталось прежнее тонкое покрывало", - пишет политик. Горинов также рассказал, что у него отняли алюминиевую ложку под предлогом, что ему хватит маленькой пластиковой.

Кроме того, как следует из письма, с лицевого счета бывшего мундепа пропала 21 тысяча рублей, в связи с чем Горинов больше не может совершать покупки в местном магазине. Куда пропали деньги - неизвестно, уточняет Astra.

Преследование Алексея Горинова

Алексей Горинов находится под стражей с 26 апреля 2022 года. В июле 2022 года он был приговорен к семи годам колонии общего режима за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти". Поводом для его преследования стало то, что во время заседания Совета депутатов политик, среди прочего, предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии а Украине".

Тогда же Горинов выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда мундеп.

Дело Алексея Горинова вызвало международное осуждение, включая призывы специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в России к его немедленному освобождению. Из-за нахождения в колонии и неоказания помощи у Горинова серьезно ухудшилось состояние здоровье.

Проблемы со здоровьем у Алексея Горинова

У 62-летнего Алексея Горинова официально подтверждено хроническое заболевание легких, отмечают его адвокаты. В 2016 году Алексей Горинов перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорилось в открытом письме, под которым в конце 2023 года подписались более 300 российских врачей.

После этапирования в ИК-2 во Владимирской области в конце ноября мужчина пожаловался на серьезное ухудшение состояния здоровья, но, несмотря на это, его выводили на обязательные работы на улицу и из всей медицинской помощи предлагали только таблетки парацетамола. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - говорилось о его встрече с адвокатом в группе поддержки Горинова в декабре 2023 года.

В марте 2024 года стало известно, что Алексея Горинова фактически лишают сна в колонии, "проверяя" каждые два часа в любое время суток.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алексея Горинова политзаключенным.