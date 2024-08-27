Муратов призвал Красный Крест помочь Горинову

В обращении к главе МККК экс-главред "Новой газеты" и нобелевский лауреат заявил, что политзаключенного Алексея Горинова пытают за запрещенное в России "слово из пяти букв".

Бывший главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов обратился в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с просьбой вмешаться в судьбу российского политзаключенного и бывшего муниципального депутата Алексея Горинова. Письмо, адресованное президенту МККК Мирьяне Сполярич-Эггер, опубликовано на сайте "Новой газеты" во вторник, 27 августа.

Муратов: Горинова пытают за запрещенное в России слово

"Ему 63, у него нет части легкого, а пытают его за одно запрещенное в России слово из пяти букв, произнесенное на заседании совета депутатов", - заявил Муратов. Журналист призвал Столярчич-Эггер "содействовать оказанию медицинской помощи и избавлению от пыток Алексея Горинова", поскольку "последствия бездействия очевидны".

По словам Муратова, из-за "полной изоляции" Горинов начал забывать слова, а в колонии у него нет матраса и одеяла, горячей воды и исправного туалета, книг, писем и звонков.

Помимо оказания помощи в спасении бывшего муниципального депутата, Дмитрий Муратов попросил организовать "неотложную инспекцию мест, где содержатся признанные международным сообществом политические заключенные в России и Беларуси".

Преследование Алексея Горинова

Депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов стал одним из первых, кто получил реальный срок по статье о распространении "фейков" об армии РФ, принятой вскоре после начала войны против Украины и ставшей поводом для преследования за антивоенные высказывания. На заседании совета депутатов он выступил против организации развлекательных мероприятий из-за вторжения РФ в Украину. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов.

8 июля 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата к 7 годам колонии общего режима. Позже стало известно, что на Горинова завели новое дело - об "оправдании терроризма". Поводом для этого стали беседы Горинова с другими заключенными в тюремной больнице, в которых он якобы упоминал батальон "Азов" и подрыв Крымского моста.

В 2016 году Алексей Горинов перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорилось в открытом письме, под которым в конце 2023 года подписались более 300 российских врачей. В марте 2024 года стало известно, что Горинова фактически лишают сна в колонии, "проверяя" каждые два часа в любое время суток.