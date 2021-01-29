ТВ России показало "дворец Путина", назвав его апарт-отелем

Телеканал "Россия 1" снял сюжет об особняке в Геленджике, который в расследовании оппозиционера Алексея Навального назван "дворцом Путина". В материале канала утверждается, что этот объект в действительности является недостроенным апарт-отелем. "В самом "дворце" одни голые бетонные стены. И нет даже намека на то, что показано в этом фильме", - говорится в самом начале сюжета, снятого журналистом Александром Рогаткиным. Тот утверждает, что съемочную группу пустили внутрь с разрешения владельца, но попросили не называть его имени и что владелец, возможно, в будущем проведет пресс-конференцию.

В материале "России 1" показаны отделочные работы и короткий комментарий одного из строителей, который говорит, что это "гостиница с номерами, общими зонами, бассейном". Полностью сюжет обещали показать в программе "Вести" в 20.00 мск.

Фильм-расследование про особняк

Утром 29 января короткое видео из резиденции в Геленджике опубликовал Telegram-канал Mash. В нем говорится, что особняк достроен лишь снаружи, а внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", - комментирует происходящее главный редактор Mash Максим Иксанов.

В фильме Навального "Дворец для Путина" отмечалось, что резиденция была полностью готова, но затем ее пришлось перестраивать из-за появившейся плесени и ошибок при проектировании. "Решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново", - подчеркивалось в расследовании.

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