Турция в роли посредника? Зачем Эрдоган ищет дружбы с талибами
После вывода войск НАТО из Афганистана Турция хочет играть в этой стране более важную роль и сотрудничать с талибами. Но на каких условиях? И зачем ей эта дружба?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
По оценкам экспертов ООН, около 18 млн афганцев - более половины всего населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи. Ключевую роль в поставке в Афганистан необходимого продовольствия и товаров играет международный аэропорт в Кабуле, который после вывода войск НАТО временно не действует. Решить эту проблему предлагает Турция.
2000 турецких солдат были с самого начала в составе международного военного контингента в рамках миссии ISAF в Афганистане. С июня 2002 по февраль 2003 года, а затем с февраля по август 2005 года ответственность за миссию, в которой участвовали 43 государства, была возложена на турецких командиров. Основная задача, которую выполняла Турция в Афганистане, - обеспечение безопасности аэропорта в Кабуле.
Еще в июне этого года в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал со своим американским коллегой Джо Байденом возможность военной поддержки со стороны Анкары. Уже тогда существовала вероятность того, что турецкие военные будут обеспечивать безопасность аэропорта после вывода американских войск.
Чего хочет Турция в Афганистане
Поэтому вовсе неудивительно, что в эти дни радикальное исламистское движение "Талибан" ведет переговоры с представителями Турции и Катара о возобновлении деятельности аэропорта Кабула. Но цели Анкары заключаются не только в обеспечении безопасности аэропорта. "До того, как "Талибан" занял Кабул, Анкара еще верила в то, что сможет обрести новую роль в Афганистане", - говорит Кристиан Бракель (Kristian Brakel), глава отделения Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Стамбуле.
Кристиан Бракель, глава отделения Фонда Бёлля в Стамбуле
И это хорошо соотносится с нынешней внешней политикой Анкары. Турция пытается играть более важную роль в Афганистане, поэтому весной 2021 года хотела сделать Стамбул местом мирных переговоров между талибами и афганским правительством. Но эта идея провалилась - "Талибан", в конечном счете, отказался участвовать в этой встрече.
Между тем не только США признают растущее значение Турции в Афганистане. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вообще говорит о "ключевой роли" Турции в афганском конфликте. А министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по этой причине в конце августа нанес визит своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.
Турция и Афганистан - "братья по вере"?
Многие полагают, что Турция как страна с преимущественно мусульманским населением может сыграть особую роль в переговорах с талибами. Этот тезис прозвучал и в дискуссии вокруг высказываний пресс-секретаря талибов. В интервью BBC несколько недель назад он заявил, что все иностранные военные, консультанты, инструкторы и так далее должны покинуть Афганистан. В конце августа пресс-секретарь появился в эфире турецкого телевидения и заявил каналу Ahaber, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, потому что Афганистан и Турция являются "братьями по вере".
Глава МИД ФРГ Хайко Мас встречается с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу
Этот аргумент взял на вооружение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и охотно использует его, разыгрывая религиозную карту. "В Турции нет ничего, что противоречит вере талибов", - заявил он.
Многие жители Турции были возмущены этим высказыванием. В соцсетях появились хэштеги "Талибан" - не мой брат". А в Twitter - сообщения, адресованные Эрдогану: "Ты - это "Талибан". Таким образом турки посылают Эрдогану однозначный сигнал: он ошибается, в теме религии между Турцией и талибами не может быть ничего общего.
В Турции опасаются потока беженцев из Афганистана
Несмотря на такую реакцию в обществе, в турецком правительстве, похоже, настроены на построение серьезных отношений с новой властью в Афганистане. С одной стороны, причина в том, что в Анкаре опасаются потока беженцев в ЕС через Турцию, если ситуация на Гиндукуше не стабилизируется.
Из страха перед беженцами из Афганистана турецкое правительство даже начало возводить стену на границе с Ираном. С другой стороны, как полагает Кристиан Бракель, Турция пытается стать посредником между Западом и талибами, чтобы улучшить свою репутацию в глазах Вашингтона и Брюсселя.
В последнее время напряженные отношения существуют не только между Анкарой и Вашингтоном, в частности из-за того, что Турция решила защищать свое воздушное пространство с помощью российских зенитных ракетных комплексов С-400. Не все партнеры по НАТО также одобрили это решение Анкары. А США в ответ на него вычеркнули Турцию из числа тех стран, которые получат американские истребители-бомбардировщики F-35. Кроме того, после вступления в должность президента Джо Байден отреагировал на демарш Турции тем, что признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. В Турции это вызвало волну возмущения.
Смотрите также:
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Кабул сдался талибам без боя
Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Крупные города в руках талибов
Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Президент Афганистана Гани бежал из страны
Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты
После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Бундесвер спешно эвакуирует нуждающихся в защите
Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Британцев из Афганистана эвакуируют военные
Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Стремительное наступление "Талибана" по всей стране
Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил
"Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Талибы оставляют за собой руины
Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Опасаясь мести талибов
Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Что ждет женщин после прихода к власти талибов?
"Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране
США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?
Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Провал миссии США и НАТО в Афганистане
Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?