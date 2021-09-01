Турция в роли посредника? Зачем Эрдоган ищет дружбы с талибами

По оценкам экспертов ООН, около 18 млн афганцев - более половины всего населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи. Ключевую роль в поставке в Афганистан необходимого продовольствия и товаров играет международный аэропорт в Кабуле, который после вывода войск НАТО временно не действует. Решить эту проблему предлагает Турция.

2000 турецких солдат были с самого начала в составе международного военного контингента в рамках миссии ISAF в Афганистане. С июня 2002 по февраль 2003 года, а затем с февраля по август 2005 года ответственность за миссию, в которой участвовали 43 государства, была возложена на турецких командиров. Основная задача, которую выполняла Турция в Афганистане, - обеспечение безопасности аэропорта в Кабуле.

Еще в июне этого года в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал со своим американским коллегой Джо Байденом возможность военной поддержки со стороны Анкары. Уже тогда существовала вероятность того, что турецкие военные будут обеспечивать безопасность аэропорта после вывода американских войск.

Чего хочет Турция в Афганистане

Поэтому вовсе неудивительно, что в эти дни радикальное исламистское движение "Талибан" ведет переговоры с представителями Турции и Катара о возобновлении деятельности аэропорта Кабула. Но цели Анкары заключаются не только в обеспечении безопасности аэропорта. "До того, как "Талибан" занял Кабул, Анкара еще верила в то, что сможет обрести новую роль в Афганистане", - говорит Кристиан Бракель (Kristian Brakel), глава отделения Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Стамбуле.

Кристиан Бракель, глава отделения Фонда Бёлля в Стамбуле

И это хорошо соотносится с нынешней внешней политикой Анкары. Турция пытается играть более важную роль в Афганистане, поэтому весной 2021 года хотела сделать Стамбул местом мирных переговоров между талибами и афганским правительством. Но эта идея провалилась - "Талибан", в конечном счете, отказался участвовать в этой встрече.

Между тем не только США признают растущее значение Турции в Афганистане. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вообще говорит о "ключевой роли" Турции в афганском конфликте. А министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по этой причине в конце августа нанес визит своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.

Турция и Афганистан - "братья по вере"?

Многие полагают, что Турция как страна с преимущественно мусульманским населением может сыграть особую роль в переговорах с талибами. Этот тезис прозвучал и в дискуссии вокруг высказываний пресс-секретаря талибов. В интервью BBC несколько недель назад он заявил, что все иностранные военные, консультанты, инструкторы и так далее должны покинуть Афганистан. В конце августа пресс-секретарь появился в эфире турецкого телевидения и заявил каналу Ahaber, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, потому что Афганистан и Турция являются "братьями по вере".

Глава МИД ФРГ Хайко Мас встречается с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу

Этот аргумент взял на вооружение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и охотно использует его, разыгрывая религиозную карту. "В Турции нет ничего, что противоречит вере талибов", - заявил он.

Многие жители Турции были возмущены этим высказыванием. В соцсетях появились хэштеги "Талибан" - не мой брат". А в Twitter - сообщения, адресованные Эрдогану: "Ты - это "Талибан". Таким образом турки посылают Эрдогану однозначный сигнал: он ошибается, в теме религии между Турцией и талибами не может быть ничего общего.

В Турции опасаются потока беженцев из Афганистана

Несмотря на такую реакцию в обществе, в турецком правительстве, похоже, настроены на построение серьезных отношений с новой властью в Афганистане. С одной стороны, причина в том, что в Анкаре опасаются потока беженцев в ЕС через Турцию, если ситуация на Гиндукуше не стабилизируется.

Из страха перед беженцами из Афганистана турецкое правительство даже начало возводить стену на границе с Ираном. С другой стороны, как полагает Кристиан Бракель, Турция пытается стать посредником между Западом и талибами, чтобы улучшить свою репутацию в глазах Вашингтона и Брюсселя.

В последнее время напряженные отношения существуют не только между Анкарой и Вашингтоном, в частности из-за того, что Турция решила защищать свое воздушное пространство с помощью российских зенитных ракетных комплексов С-400. Не все партнеры по НАТО также одобрили это решение Анкары. А США в ответ на него вычеркнули Турцию из числа тех стран, которые получат американские истребители-бомбардировщики F-35. Кроме того, после вступления в должность президента Джо Байден отреагировал на демарш Турции тем, что признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. В Турции это вызвало волну возмущения.

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