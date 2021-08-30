Турция отказалась принять новых беженцев из Афганистана

Турция не может принять новых беженцев из Афганистана. Об этом в воскресенье, 29 августа, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Масом (Heiko Maas).
"Мы в достаточной степени выполнили наши моральные и гуманитарные обязанности в вопросах миграции", - подчеркнул Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ в Стамбуле. "Не может быть и речи о том, чтобы мы взяли на себя дополнительное бремя беженцев", - указал он.
ЕС опасается повторения кризиса 2015 года
В свете захвата власти в Афганистане организацией исламских фундаменталистов "Талибан" и нестабильности в этой стране Евросоюз опасается повторения кризиса 2015 года, когда почти миллион человек, спасающихся от войны и нищеты на Ближнем Востоке и за его пределами, попали в Грецию через Турцию, а затем направились на север Европы.
Как напомнило агентство Reuters, чтобы остановить приток беженцев, ЕС достиг соглашения с Турцией в 2016 году о том, что она примет у себя, в частности, спасающихся от войны сирийцев - в обмен на миллиарды евро, выделенные на проекты по поддержанию мигрантов.
Чавушоглу: Надо извлечь уроки из кризиса с сирийскими беженцами
Мевлют Чавушоглу предупредил, что на этот раз Европа, а также страны центральноазиатского региона пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис, и добавил, что необходимо извлечь уроки из произошедшего в 2015 году.
"В наших собственных интересах добиться того, чтобы коллапс в Афганистане не дестабилизировал весь регион", - в свою очередь подчеркнул в заявлении Хайко Мас.
Турция разместила у себя около 300 тыс. афганцев
Турция приняла 3,7 млн беженцев из Сирии - максимальный показатель в целом по миру, а также уже разместила у себя около 300 тыс. афганцев. Она укрепляет свою восточную границу, чтобы предотвратить ее пересечение прибывающими из Афганистана. Население Турции составляет 82 млн человек.
Заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс на брифинге в Женеве 27 августа заявила, что при наихудшем сценарии до полумиллиона жителей Афганистана могут бежать из страны за границу.
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Автор: Ксения Польская