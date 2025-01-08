Турция пригрозила военной операцией курдам в Сирии

Анкара обвиняет курдские формирования в связях с вооруженными террористами. Она готова отказаться от военной операции лишь в том случае, если курды примут требования Турции.

Турция пригрозила начать военную операцию против формирований курдов в Сирии, если те не примут условий Анкары для "бескровной" смены власти после свержения президента Башара Асада. "Мы сделаем то, что необходимо", - заявил во вторник, 7 января, глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNNTurk, комментируя возможные действия в случае, если курдские силы из "Отрядов народной самообороны" (YPG) не согласятся с требованиями Анкары.

На уточняющий вопрос о том, что именно это может означать, Фидан ответил: "Военная операция".

Турция рассматривает YPG, которую возглавляют поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF), как террористическую организацию, связанную с Курдской рабочей партией (КРП), ведущей многолетнюю вооруженную борьбу против турецкого государства.

Фидан назвал ультиматум очевидным

Свержение Асада в декабре 2024 года в результате наступления повстанцев, возглавляемых исламистами, подняло вопрос о возможном военном вмешательстве Турции в Сирии против курдских сил, которых Анкара обвиняет в связях с КРП.

"Международные боевики, прибывшие из Турции, Ирана и Ирака, должны немедленно покинуть Сирию. Мы не видим ни подготовки, ни намерений в этом направлении на данный момент и пока ждем", - заявил Фидан, добавив, что "ультиматум, переданный YPG через американцев, очевиден".

За последние девять лет Турция провела уже несколько наземных операций в Сирии с целью оттеснения курдских сил от своей границы.