Тунисская Республика

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Государство в Северной Африке. Столица - Тунис. Численность населения - около 12 млн человек.
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Контекст
Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?
Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?
Поток нелегальных мигрантов, стремящихся в Европу через Италию, не иссякает. На Лампедузе - катастрофическая ситуация.
Миграция
18.09.2023
18 сентября 2023 г.
Президент Туниса отложил возобновление работы парламента
Президент Туниса отложил возобновление работы парламента
Каис Саид настаивает, что действует в соответствии с конституцией, принимая "экстраординарные меры".
Конфликты
24.08.2021
24 августа 2021 г.
В мире обеспокоены угрозой для демократии в Тунисе
В мире обеспокоены угрозой для демократии в Тунисе
США призвали президента Туниса соблюдать права человека. ФРГ - восстановить конституционный порядок.
Политика
27.07.2021
27 июля 2021 г.
Президент Туниса объявил о приостановке работы парламента
Президент Туниса объявил о приостановке работы парламента
Тунисский президент Каис Саид отправил в отставку премьера Машиши и лишил иммунитета депутатов парламента.
Конфликты
25.07.2021
25 июля 2021 г.
Кот доехал зайцем из Туниса в Германию
Кот доехал зайцем из Туниса в Германию
Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить.
Туризм
17.08.2020
17 августа 2020 г.
Коронавирус: Тунис открыл границы для немецких туристов
Коронавирус: Тунис открыл границы для немецких туристов
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 9,4 млн человек. DW следит за событиями 25 июня.
Здоровье
25.06.2020
25 июня 2020 г.
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