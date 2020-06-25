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Тунисская Республика

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Государство в Северной Африке. Столица - Тунис. Численность населения - около 12 млн человек.

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Контекст

Мигранты на Лампедузе, 14 сентября 2023 года

Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Поток нелегальных мигрантов, стремящихся в Европу через Италию, не иссякает. На Лампедузе - катастрофическая ситуация.
Миграция18 сентября 2023 г.
Президент Туниса Каис Саид

Президент Туниса отложил возобновление работы парламента

Президент Туниса отложил возобновление работы парламента

Каис Саид настаивает, что действует в соответствии с конституцией, принимая "экстраординарные меры".
Конфликты24 августа 2021 г.
Тунисские военные и полиция охраняют вход на территорию парламента

В мире обеспокоены угрозой для демократии в Тунисе

В мире обеспокоены угрозой для демократии в Тунисе

США призвали президента Туниса соблюдать права человека. ФРГ - восстановить конституционный порядок.
Политика27 июля 2021 г.
Президент Туниса Каис Саид на совещании с представителями служб безопасности и военными

Президент Туниса объявил о приостановке работы парламента

Президент Туниса объявил о приостановке работы парламента

Тунисский президент Каис Саид отправил в отставку премьера Машиши и лишил иммунитета депутатов парламента.
Конфликты25 июля 2021 г.
Фотография безбилетного кота для полицейской хроники

Кот доехал зайцем из Туниса в Германию

Кот доехал зайцем из Туниса в Германию

Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить.
Туризм17 августа 2020 г.
На пляже в Тунисе

Коронавирус: Тунис открыл границы для немецких туристов

Коронавирус: Тунис открыл границы для немецких туристов

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 9,4 млн человек. DW следит за событиями 25 июня.
Здоровье25 июня 2020 г.
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