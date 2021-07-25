Президент Туниса отложил возобновление работы парламента

Президент Туниса Каис Саид отложил дату возобновления деятельности Ассамблеи народных представителей - однопалатного парламента страны - на неопределенный срок, "до принятия последующих решений". О соответствующем декрете пресс-служба президента Туниса сообщила в соцсети Twitter ранним утром во вторник, 24 августа. Одновременно с этим был продлен срок, на который депутаты тунисского парламента были лишены неприкосновенности.
В то же время Саид до сих пор не предоставил четкого плана того, как он собирается восстанавливать в стране демократические процессы. Ожидается, что в ближайшие дни политик выступит с обращением к народу.
Политический кризис в Тунисе
О приостановке работы парламента - изначально на 30 дней - и лишении всех депутатов неприкосновенности Саид объявил 25 июля. Тогда политик уточнил, что сам займется делами правительства при содействии нового главы кабмина. Со своей стороны, председатель парламента, лидер правящей партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") Рашид Ганнуши расценил действия президента как "переворот, направленный против революции и конституции".
Ранее 25 июля тысячи протестующих вышли на улицы крупных городов Туниса. Они выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто, по их мнению, виновен в провалах в борьбе с пандемией COVID-19. Подобные выступления прошли в этот день в столице страны - Тунисе, - а также в Гафсе, Кайруане, Монастире, Сусе и Таузаре.
На этом фоне Каис Саид уволил несколько высокопоставленных сотрудников правительства. В то же время целый ряд противников и критиков президента были задержаны или помещены под домашний арест.
Демократические процессы в Тунисе
Десять лет назад, 14 января 2011 года, в Тунисе был свергнут президент Бен Али. Это стало первым осязаемым результатом "арабской весны" - волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.
Бывший профессор права Каис Саид был избран главой государства в октябре 2019 года. Он отрицает обвинения в совершении государственного переворота. По словам политика, статья 80 Конституции Туниса гарантирует ему право в случае возникновения "серьезной опасности для единства, безопасности или независимости страны" принимать "экстраординарные меры".
Смотрите также:
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Автопортрет художника с сыном
Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Без клише
Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Что нас объединяет
Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Дома в Соуэто
Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Гиены и люди
Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
На такси с обезьяной
Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Следы колониализма
Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Киноиндустрия в Нигерии
Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
В фокусе - индивидуальность
Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
После геноцида
В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".
Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь