Президент Туниса отложил возобновление работы парламента

Президент Туниса Каис Саид отложил дату возобновления деятельности Ассамблеи народных представителей - однопалатного парламента страны - на неопределенный срок, "до принятия последующих решений". О соответствующем декрете пресс-служба президента Туниса сообщила в соцсети Twitter ранним утром во вторник, 24 августа. Одновременно с этим был продлен срок, на который депутаты тунисского парламента были лишены неприкосновенности.

В то же время Саид до сих пор не предоставил четкого плана того, как он собирается восстанавливать в стране демократические процессы. Ожидается, что в ближайшие дни политик выступит с обращением к народу.

Политический кризис в Тунисе

О приостановке работы парламента - изначально на 30 дней - и лишении всех депутатов неприкосновенности Саид объявил 25 июля. Тогда политик уточнил, что сам займется делами правительства при содействии нового главы кабмина. Со своей стороны, председатель парламента, лидер правящей партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") Рашид Ганнуши расценил действия президента как "переворот, направленный против революции и конституции".

Ранее 25 июля тысячи протестующих вышли на улицы крупных городов Туниса. Они выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто, по их мнению, виновен в провалах в борьбе с пандемией COVID-19. Подобные выступления прошли в этот день в столице страны - Тунисе, - а также в Гафсе, Кайруане, Монастире, Сусе и Таузаре.

На этом фоне Каис Саид уволил несколько высокопоставленных сотрудников правительства. В то же время целый ряд противников и критиков президента были задержаны или помещены под домашний арест.

Демократические процессы в Тунисе

Десять лет назад, 14 января 2011 года, в Тунисе был свергнут президент Бен Али. Это стало первым осязаемым результатом "арабской весны" - волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.

Бывший профессор права Каис Саид был избран главой государства в октябре 2019 года. Он отрицает обвинения в совершении государственного переворота. По словам политика, статья 80 Конституции Туниса гарантирует ему право в случае возникновения "серьезной опасности для единства, безопасности или независимости страны" принимать "экстраординарные меры".

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