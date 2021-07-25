Президент Туниса объявил о приостановке работы парламента на 30 дней

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши и потребовал, чтобы Ассамблея народных представителей - однопалатный парламент страны - приостановила свою работу на 30 дней. Тунисский лидер заявил в воскресенье, 25 июля, что с депутатов снят иммунитет, и пригрозил в случае сопротивления задействовать вооруженные силы, передало агентство Reuters.
Объявление было сделано после срочного совещания Саида в президентском дворце в Карфагене с представителями служб безопасности и военными. Ответом на заявление президента стали гудки автомобилей на улице, сообщило агентство AFP.
Председатель парламента Туниса назвал действия президента "переворотом"
Президент Саид уточнил, что сам займется делами правительства при содействии нового главы кабмина. Председатель парламента, лидер правящей партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") Рашид Ганнуши расценил действия президента как "переворот, направленный против революции и конституции". Поступают предварительные сообщения о закрытии границ и аэропортов.
Отставке премьера Туниса предшествовали протесты
Ранее в тот же день тысячи протестующих вышли на улицы крупных городов Туниса. Они выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто, по их мнению, виновен в провалах в борьбе с пандемией COVID-19.
В столице страны - Тунисе - перед зданием парламента, по оценкам AFP, собрались сотни митингующих. Они скандировали лозунги против Ассамблеи народных представителей и премьера Машиши. Аналогичные акции прошли в Гафсе, Кайруане, Монастире, Сусе и Таузаре.
Демонстранты также ворвались в рабочие помещения "Ан-Нахды", имеющей большинство в парламенте. На видеозаписях, распространяемых в соцсетях, видно, как из здания валит дым. Протестующие повредили компьютеры и другое оборудование, а также выбросили часть документов на улицу.
Система здравоохранения Туниса не справляется из-за коронавируса
Система здравоохранения Туниса испытывает беспрецедентные нагрузки на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. По словам представителя минздрава Нассафа бен Али, система "обрушилась". Помощь стране оказывает ряд государств, в том числе Египет, Катар и Кувейт, предоставившие гуманитарную помощь и медицинский кислород. Ливия 8 июля закрыла границу с Тунисом в рамках борьбы с распространением коронавируса. Занимавший пост министра здравоохранения Фаузи Мехди был уволен 20 июля, обязанности главы ведомства исполняет Мухаммед Трабелси.
По данным группы волонтеров Worldometer на 25 июля, с начала эпидемии в Тунисе выявлено 569 289 заразившихся, с диагнозом COVID-19 скончались 18 600 человек. Население страны превышает 11 млн.
Свержение президента после "арабской весны"
Десять лет назад, 14 января 2011 года, в Тунисе был свергнут президент Бен Али. Это стало первым осязаемым результатом "арабской весны"- волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.
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Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь