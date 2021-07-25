В мире обеспокоены угрозой для демократии в Тунисе

На второй день после внезапного роспуска тунисского парламента и отстранения премьер-министра президентом Туниса Каисом Саидом обстановка в стране во вторник, 27 июля, остается напряженной. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал главу государства Саида "соблюдать демократические принципы и права человека".

В телефонном разговоре, состоявшемся вечером 26 июля, Блинкен подчеркнул необходимость сохранять "открытый диалог со всеми политическими силами". В свою очередь, отстраненный премьер-министр Хишам Машиши заявил, что "обеспечит передачу власти тому, кто будет назначен президентом республики".

ФРГ призывает вернуть конституционный порядок

В Берлине расценивают действия президента Туниса как "весьма расширенное толкование конституции", цитирует агентство AFP представительницу правительства ФРГ. О важности как можно быстрее "восстановить конституционный порядок" в североафриканской стране говорится и в заявлении, опубликованном в официальном микроблоге Twitter МИД ФРГ. "Необходимо сохранить гражданские свободы и возобновить рабочие функции парламента", - подчеркивается в сообщении.

Франция также призвала к скорейшему возвращению "нормальной" работы правительства Туниса. Руководство Евросоюза обратилось к жителям Туниса с призывом сохранить мир. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, пока рано делать выводы о том, можно ли назвать произошедшее в Тунисе путчем, администрация США анализирует ситуацию. Согласно американскому законодательству, США должны прекратить оказание помощи странам, в которых произошел государственный переворот.

Правительственный кризис в Тунисе

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке работы парламента на 30 дней, лишив депутатов иммунитета, и отправил в отставку премьера Машиши, министра обороны Брахима Бертаджи, а также и. о. министра юстиции Хасну бен Слимани. Спикер парламента и лидер правящей партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") Рашид Ганнуши в ответ заявил о "перевороте" и призвал жителей Туниса к протестам.

Один из сторонников президента на демонстрации в столице Туниса

Сотрудники полиции и военнослужащие взяли под охрану резиденцию президента, а также не допустили Ганнуши в здание парламента. Кроме того, силовиками была прекращена работа тунисского офиса катарского телеканала "Аль-Джазира". 26 июля в столице Туниса произошли стычки между сторонниками президента и партии "Ан-Нахда".

Проблемы из-за коронавируса

Система здравоохранения Туниса испытывает беспрецедентные нагрузки на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. Занимавший пост министра здравоохранения Фаузи Мехди был уволен 20 июля. По данным группы волонтеров Worldometer на 25 июля, с начала эпидемии в Тунисе выявлено 569 289 заразившихся, с диагнозом COVID-19 скончались 18 600 человек. Население страны превышает 11 млн жителей.

Свержение президента после "арабской весны"

Десять лет назад, 14 января 2011 года, в Тунисе был свергнут президент Бен Али. Это стало первым осязаемым результатом "арабской весны"- волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.

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