Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны

3 октября 2020 года исполняется 30 лет со дня воссоединения Германии. Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
Правительство Германии представило "Годовой отчет о германском единстве - 2020". Спустя 30 лет после воссоединения страны политики обеспокоены неравными доходами западных и восточных немцев и ростом правого экстремизма.
30 лет назад был подписан "Договор 2+4", открывший путь к немедленному созданию единого немецкого государства. В России до сих пор критикуют Горбачева за то, что он якобы "продал ГДР" задешево.
Исторический веломаршрут: 160 километров вокруг бывшего Западного Берлина, по линии, вдоль которой стояла Стена.
В столице Германии насчитывается около 2 тысяч сохранившихся фрагментов Берлинской стены. Многим из них грозит исчезновение. На севере города памятником истории объявлен уцелевший 10-метровый отрезок.
Впервые за сорок с лишним лет восточные немцы свободно выбирали в марте 1990 года свой парламент. И выбрали так, как никто не ожидал.
Что общего у федерального канцлера Германии и известнейшей фигуристки страны? Обе выросли в ГДР, как и целый ряд других успешных женщин Германии.
Спустя полтора месяца после падения Берлинской стены канцлер ФРГ Гельмут Коль отправился с визитом в ГДР. Его речь в Дрездене многие считают вехой на пути к объединению Германии.
3 октября отмечается День германского единства. Архитектурным символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота в Берлине.
Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.
В 2019 году будет отмечаться 30-летие падения Берлинской стены. В коллекции музея около Чекпойнт Чарли появился новый необычный экспонат.
70 лет назад, 12 мая 1949 года, закончилась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост. Заглянем в дневник осажденного города.
Прошло 30 лет с того дня, когда у Берлинской стены был застрелен 20-летний Крис Геффрой. Он стал последним из тех, кто погиб при попытке бежать из ГДР на Запад.
Эта галерея под открытым небом стала одним из символов воссоединения Германии. Государство взяло ее под охрану, больше ей ничто не угрожает.
23 августа - Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Почти треть населения планеты жила до падения Берлинской стены в странах с коммунистической диктатурой. (23.08.2018)