Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны

Где проходила Берлинская стена

Тропа вдоль Берлинской стены

На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполнилось уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990-м.Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).