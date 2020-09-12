 Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.09.2020

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По Германии

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны

3 октября 2020 года исполняется 30 лет со дня воссоединения Германии. Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.

  • Карта Берлина

    Где проходила Берлинская стена

    Тропа вдоль Берлинской стены

    На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполнилось уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990-м.Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

  • Бернауэр штрассе

    Где проходила Берлинская стена

    Мемориальный комплекс

    Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

  • Берлинская стена 1961-1989

    Где проходила Берлинская стена

    Где проходила стена

    Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

  • Бранденбургские ворота, 1 ноября 1989 года

    Где проходила Берлинская стена

    Бранденбургские ворота

    Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

  • Чекпойнт Чарли

    Где проходила Берлинская стена

    Чекпойнт Чарли

    Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

  • Дозорная башня

    Где проходила Берлинская стена

    Дозорные башни

    Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

  • Истсайдская галерея

    Где проходила Берлинская стена

    Истсайдская галерея

    Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

  • Глиникский мост, 10.02.1962

    Где проходила Берлинская стена

    Глиникский мост

    Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

  • Хеннигсдорф

    Где проходила Берлинская стена

    Музей в пограничной башне

    Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

  • Панков

    Где проходила Берлинская стена

    Сакура вместо стены

    Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

    Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин


  • Карта Берлина

    Где проходила Берлинская стена

    Тропа вдоль Берлинской стены

    На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполнилось уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990-м.Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

  • Бернауэр штрассе

    Где проходила Берлинская стена

    Мемориальный комплекс

    Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

  • Берлинская стена 1961-1989

    Где проходила Берлинская стена

    Где проходила стена

    Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

  • Бранденбургские ворота, 1 ноября 1989 года

    Где проходила Берлинская стена

    Бранденбургские ворота

    Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

  • Чекпойнт Чарли

    Где проходила Берлинская стена

    Чекпойнт Чарли

    Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

  • Дозорная башня

    Где проходила Берлинская стена

    Дозорные башни

    Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

  • Истсайдская галерея

    Где проходила Берлинская стена

    Истсайдская галерея

    Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

  • Глиникский мост, 10.02.1962

    Где проходила Берлинская стена

    Глиникский мост

    Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

  • Хеннигсдорф

    Где проходила Берлинская стена

    Музей в пограничной башне

    Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

  • Панков

    Где проходила Берлинская стена

    Сакура вместо стены

    Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

    Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин


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Контекст

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Ссылки в интернете

www.berlin.de

Тропа вдоль Берлинской стены. Информация о маршруте на немецком языке на городском сайте Берлина

Аудио- и видеофайлы по теме

На велосипеде вдоль бывшей Берлинской стены  

Архивы "штази": как 30 лет назад жители ГДР не дали уничтожить досье министерства госбезопасности  

КПП "Чарли", или Disneyland холодной войны  

Дмитрий Врубель и его виртуальная реальность  

Туннель под Берлинской стеной  

1989 год: преодоление Стены  

Организатор побега из ГДР  

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