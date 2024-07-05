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Третья система Patriot из Германии прибыла в Украину

Евгений Жуков
5 июля 2024 г.

ФРГ уже передала на вооружение ВСУ последнюю из обещанных, третью батарею ЗРК Patriot, сообщил германский посол в Киеве Мартин Егер.

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Обучение украинских военных работе с Patriot
Обучение украинских военных работе с PatriotФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Третий поставленный Германией зенитно-ракетный комплекс Patriot уже находится в Украине. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил посол ФРГ в Киеве Мартин Егер (Martin Jäger). "Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", - написал дипломат в соцсети Х.

По его словам, в течение последних месяцев украинский экипаж системы успешно прошел в Германии соответствующую подготовку.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели по меньшей мере четыре комплекса ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов. В конце июня Румыния согласилась передать Украине еще одну такую систему.

Берлин не сможет поставить ВСУ больше трех Patriot

В середине июня министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что Берлин не сможет передать Украине более трех Patriot, поскольку это уже составляет четвертую часть от имеющихся у бундесвера систем этого типа.

По данным газеты Financial Times, США ведут переговоры с Израилем о поставке в Украину до восьми батарей Patriot, которые израильская армия планирует снять с вооружения. Украинские чиновники утверждают, что для обеспечения защиты крупных городов от российских ударов стране необходимы как минимум семь таких ЗРК.

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