Травма и реальность, в которой живут белорусы - что делать?
О том, как белорусам сохранить психическое здоровье в этот непростой исторический период, рассуждает в своем комментарии специально для DW психолог Оксана Ткачук.
Специально для Deutsche Welle психолог Оксана Ткачук написала о том, как белорусам сохранить психическое здоровье в этот непростой исторический период. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".
Ко мне как к психологу нередко обращаются после какого-либо стрессового события, с которым человек не смог справиться: смерть, авария и т.д. В этом случае речь может идти о психологической травме. Важно знать, что травма - это не само событие, а состояние, им вызванное. Значит ли это, что большинство беларусов переживает травму? С августа я вместе с коллегами оказываю помощь как волонтер и вижу, что степень полученного ущерба у пострадавших разная. Поэтому давайте разбираться.
В одной и той же ситуации разные люди будут переживать разное: одни получат стресс, другие – травму. От чего это зависит? От особенностей психики, от текущего состояния, от фактора внезапности и пр. В этом и отличие: стресс мобилизует, травма парализует. Стресс дает возможность справляться с произошедшим, а травма - нет, она характеризуется потерей контроля. И событие может быть одним и тем же (например, задержание или обыск), но один человек получит стресс, а другой травму. Или так: в один момент времени человек испытает стресс, в другой - травму.
Существует несколько факторов травмы. И сейчас знать о них необходимо, потому что некоторые из них можно либо предусмотреть, либо прекратить их действие.
Факторы травмы: ищите выходы. Всегда
Длительность: чем больше человек находится в травмирующей ситуации, тем больше вероятность травму получить. Поэтому первое, что мы делаем - при первой же возможности извлекаем его (себя) из этой ситуации ("уносим потерпевшего с поля боя"), и помогаем ему отреагировать. Это может сделать любой человек. Просто спрашивайте и слушайте с сопереживанием.
Фокус травмы в утрате контроля - реальной или мнимой. Чем меньше контроля, тем хуже последствия для психики. На самом деле практика показывает, что жертва в состоянии долго сохранять контроль. Ищите выходы. Всегда.
Постоянные изменения - например, непредсказуемое поведение людей, от которых зависит ваше здоровье или жизнь. В этом случае важно по возможности стабилизировать обстановку, чтобы человек мог обрести почву под ногами.
Масштаб разрушений: чем он больше - тем больше травма. То, что уже пострадало, нужно оплакать. Но если что-то уцелело, то важно рассматривать это как ресурс, на который можно опереться.
Такой фактор как внезапность тяжело предвидеть, но все-таки - продумайте свой вариант действий в случае задержания, ареста, обыска. Приготовьте тревожный чемоданчик. Приведите в порядок свои дела и гаджеты. Проговорите с близкими различные варианты развития событий. Такая готовность в решающий момент может спасти вашу психику или ваше физическое здоровье.
Поведение в момент события: бей, беги, замри
Оксана Ткачук
Во время стресса человек реагирует тремя способами: бей, беги, замри. Если организм использует первые два способа, то событие проживается легче. Если используется третий, то травма скорее будет. Я, конечно, не призываю вас сражаться или убегать в момент задержания (что может усугубить положение), я призываю вас не оставаться в психическом оцепенении: мысленно разговаривайте с собой или анализируйте ситуацию и способы выхода из неё; читайте про себя мотивирующие стихи (да-да, я знаю такой случай: женщине давали силы стоять со сцепленными руками у стены стихи, которые она читала про себя); наблюдайте за действиями окружающих людей и составьте их психологический портрет. Что угодно. Но не замирайте в оцепенении жертвы, ждущей наказания.
Все закончилось - нужна ли вам помощь?
Понятно, что вам хотелось бы поскорее забыть произошедшее, как страшный сон. И порой это удается – человек полностью возвращается к былому качеству жизни. Есть и другой вариант: после стрессового события появляются различные симптомы, которые ухудшают жизнь. Они могут быть:
Физиологические: нарушение сна, тревога, напряжение в теле, вегетативные расстройства. Одновременно может быть астения - когда уже нет сил выносить постоянное напряжение. А также злоупотребление химическими веществами страдания столь интенсивны, что требуют обезболивающего.
Психологические. Например, человек часто как бы отключается - задумывается, теряет нить разговора, невнимателен. Либо он отщепляет что-либо из связки: поведение-чувства-ощущения-знания. Если отделяются чувства, то человек может говорить о страшном событии без эмоций. Если знания, то пострадавший может не помнить какого-либо эпизода. Если было совершено физическое насилие, то могут притупляться телесные ощущения. Среди психологических симптомов также: алекситимия (неспособность называть эмоции), самоагрессия, панические атаки, отказ от контактов, ангедония (отсутствие радости).
Кроме того, травма часто сопровождается переживанием беспомощности и пассивности. Нет ничего – ни чувств, ни желаний.
Если большинство симптомов вы опознали у себя или у близкого - важно обратиться к специалисту. И последнее: ситуация, в которой мы находимся - временная, и поэтому нам необходимо выжить и сохранить себя для будущего. И я уверена - это нам под силу.
Автор: Оксана Ткачук, психолог, в рамках волонтерской деятельности помогает пострадавшим от репресий в Беларуси
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
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Градус насилия вырос
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
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Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
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Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
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Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
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Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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