TotalEnergies продает АЗС в Европе ради электромобилей и H2

Бензоколонки становятся в ЕС невыгодным бизнесом из-за курса на защиту климата и отказа от ДВС, считает французский нефтяной гигант. У него теперь "зеленая" повестка.

Казалось бы, о таком бизнес-активе можно только мечтать: 1198 бензоколонок и третье место среди лидеров на рынке АЗС, и это в Германии! Мало того, что здесь 60 миллионов автомобилей и мотоциклов, в том числе почти 49 миллионов легковых машин. К тому же ФРГ - ключевая транзитная страна в центре Европы, по немецким автобанам ежедневно с запада на восток и с севера на юг проезжает огромное количество иностранного автотранспорта, прежде всего грузового. И всем нужно заправляться.

Логотип концерна TotalEnergies на его штаб-квартире в деловом районе Парижа Ля Дефанс Фото: Martin Bertrand/IMAGO

Однако французский энергетический гигант TotalEnergies больше не считает свою немецкую сеть автозаправочных станций перспективным делом. Как и свою нидерландскую сеть из 392 АЗС. 16 марта концерн объявил в Париже, что продает почти 1600 бензоколонок в Германии и Нидерландах канадской компании Couche-Tard.

Одновременно он создает с ней совместное предприятие и передает ему в управление 619 своих АЗС в Бельгии и Люксембурге. Правда, во всех четырех странах автозаправки будут и дальше работать под брендом TotalEnergies до тех пор, пока концерн не прекратит снабжать их горючим. Это произойдет не ранее чем через пять лет.

Ребрендинг концерна Total и его постепенный уход из России

Бренд TotalEnergies - сравнительно новый. До 2021 года французский концерн, который входил и пока по-прежнему входит в пятерку мировых лидеров нефтегазовой отрасли, назывался просто Total. Под этим названием его хорошо знали и в России, главным образом благодаря партнерству с российской компанией "Новатэк" и участию в ее заводе по производству сжиженного газа "Ямал СПГ".

Свой завод в Калуге концерн TotalEnergies в этом году продал Фото: Total Vostok/TASS/dpa/picture alliance

После начала широкомасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года французский концерн шаг за шагом выходит из российских проектов. Так, не далее как 13 марта этого года TotalEnergies подтвердил продажу своего остановленного ранее завода по производству моторных масел в Калуге.

Но вернемся к ребрендингу в мае 2021 года. Переименование из Total в TotalEnergies было призвано подчеркнуть новую, "зеленую", климатическую повестку концерна - его стратегическую переориентацию с ископаемых энергоносителей, нефти и газа, на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Именно этой сменой приоритетов продиктовано и нынешнее решение по бензоколонкам.

Зарядные станции для электромобилей и водород для грузовиков

В тех странах, где предприятие не является лидером на рынке АЗС, говорится в заявлении его руководства, решено "сосредоточиться на новых формах мобильности, основанных на электрических и водородных двигателях". Иными словами, TotalEnergies собирается строить вдоль автобанов зарядные станции для электромобилей, как это делает американская корпорация Tesla, а также поставлять H2 на заправочные станции для автомобилей, работающих на водороде.

Это будут преимущественно тяжелые грузовики. В начале февраля TotalEnergies обнародовал план создания вместе с французским специалистом по промышленным газам Air Liquide сети из более чем 100 H2-заправок вдоль основных транспортных маршрутов в Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

Свое решение переключиться на обслуживание электрических и водородных автомобилей (которые по сути дела тоже являются электромобилями) руководство концерна объясняет как намерением Евросоюза запретить с 2035 года продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), так и общим курсом ЕС на достижение климатической нейтральности к 2050 году. TotalEnergies этот курс полностью поддерживает.

Последовательная продажа АЗС в странах Европы

Однако он ведет к тому, что по мере роста числа электромобилей уже стало ощущаться сокращение выручки на бензоколонках, особенно в черте городов. В то же время оснащать такие городские АЗС зарядными терминалами малоперспективно, поскольку владельцы электромобилей заряжают их чаще всего у себя дома или на работе, указало руководство TotalEnergies.

На своем НПЗ в Гранпюи-Байи-Карруа (Франция) TotalEnergies намерен после модернизации производить биотопливо и водород Фото: ERIC PIERMONT/AFP

Поэтому и было принято решение покинуть как нидерландский, так и немецкий рынок автозаправочных станций, на котором французский концерн занимал "лишь" третье место после двух британских конкурентов - BP, работающего в Германии под брендом Aral, и Shell. Из этих же соображений Total еще в 2015 году, когда тема климата и электромобилей не играла столь большой роли, продал сети своих бензоколонок в Италии, Швейцарии и Великобритании - там у французов тоже не было лидерства. Теперь TotalEnergies сосредоточится на бензоколонках во Франции, на своем родном рынке.

Уход из Германии и Нидерландов существенно приблизит концерн к цели к 2030 году из климатических соображений снизить сбыт нефтепродуктов на 30%. Долгое время Total продавал на своих европейских АЗС больше бензина и дизеля, чем производили его нефтеперерабатывающие заводы, так что часть горючего приходилось прикупать на рынке. Впредь эта необходимость отпадет.

В Восточной Германии обеспокоены судьбой НПЗ Leuna

В Германии неожиданная новость о заключенной TotalEnergies сделке породила определенную тревогу за дальнейшую судьбу нефтеперерабатывающего завода Leuna в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт, принадлежащего французскому концерну. Это один из двух НПЗ на территории бывшей ГДР, которые раньше работали исключительно на российской нефти, поступавшей по нефтепроводу "Дружба".

От НПЗ Leuna в Восточной Германии TotalEnergies отказываться не собирается Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

После того, как Германия к 31 декабря 2022 полностью прекратила импорт этого энергоносителя из РФ, поставки сырья на НПЗ Leuna идут через порт Гданьск по польской системе трубопроводов и по конечному отрезку "Дружбы". К тревоге, хватит ли этих поставок для полной загрузки мощностей завода, теперь прибавилась забота, как на предприятии скажется продажа сети немецких бензоколонок. Однако немецкая экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на круги, близкие к руководству концерна, пишет, что о продаже завода и речи нет. Тем более, что TotalEnergies обязался еще как минимум пять лет снабжать проданные АЗС горючим, и в Восточной Германии этим будет заниматься именно Leuna.

Под конец зададимся вопросом, почему европейскими активами, от которых решил теперь избавиться французский концерн, заинтересовалась канадская фирма. Руководство TotalEnergies объясняет это тем, что в новых условиях классические бензоколонки меняют свою бизнес-модель. Из места, где раньше всего лишь заливали в бак горючее, они все больше превращаются в сервисные предприятия с мини-маркетами, кафе, развлечениями для детей. Все это - совсем не профильный бизнес французского энергетического гиганта, но именно на таких "островках досуга" при АЗС давно уже специализируется компания Couche-Tard. Поэтому в Париже и решили предложить сделку канадцам.

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