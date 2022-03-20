 Торги на Мосбирже возобновятся 21 марта | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2022

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Россия

Торги на Мосбирже возобновятся 21 марта

Торги облигациями федерального займа на Московской бирже в секции фондового рынка возобновятся 21 марта, сообщили в Центробанке РФ.

Мосбиржа

Мосбиржа (фото из архива)

Банк России принял решение возобновить торги облигациями федерального займа 21 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Торги пройдут с 10.00 до 11.00 мск в формате дискретного аукциона, с 13.00 до 17.00 мск - в обычном режиме. "Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены", - указали в Банке России.

По остальным инструментам торги состоятся в режиме, аналогичном установленному на 18 марта.

Торги приостановлены с 28 февраля

ЦБ объявил о приостановке торгов ценными бумагами на Мосбирже 28 февраля. До этого, 21 февраля, российский фондовый рынок пережил максимальное падение за минувшие восемь лет - с момента российской аннексии Крыма. Падение продолжилось и после 24 февраля - начала войны России в Украине. На этом фоне Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке решил начать валютные интервенции и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

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