Tokio Hotel празднует камбэк

Tokio Hotel наряду со скандальной рок-группой Rammstein относится к самым известным немецким музыкальным коллективам. Основанный в 2001 году квартет подростков из Магдебурга произвел фурор, завоевал сердца поклонников на всех континентах и вошел в музыкальную историю. На немецкоязычном пространстве Tokio Hotel входит в число самых коммерчески успешных групп. В целом по всему миру было продано семь миллионов копий их альбомов, включая "платиновые" диски в 68 странах.

Подкаст, кастинг-шоу и духи унисекс: где пропадали братья Каулитц?

Визитная карточка и локомотив группы - близнецы Том и Билл Каулитц (Tom, Bill Kaulitz). Cегодня они находятся в центре общественного внимания, прежде всего - в Германии, и известны не только благодаря Tokio Hotel. В последние годы участники группы больше занимались рядом проектов, где музыка не всегда была на переднем плане. Они ведут немецкоязычный подкаст "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" (можно перевести как "Холмы Каулитц. Замечания из Голливуда"), в котором обсуждают актуальные темы и делятся своими мыслями по поводу происходящего, анализируют то, что о них пишет пресса, и сообщают о последних событиях в семье Каулитц.

Братья Каулитц на вручении Немецкой телевизионной премии-2024 Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

До недавних пор братья Каулитц входили в жюри немецкого музыкального кастинг-шоу "The Voice of Germany", где их подопечная Malou Lovis в 2023 году стала победительницей. Также Том и Билл пробуют себя в качестве ведущих на немецком телевидении. Их можно было увидеть в немецкой версии американской музыкальной телевикторины "That's my Jam", где, правда, число просмотров, по разным причинам, было низким, после чего шоу перенесли на стриминговый сервис. В сентябре этого года было объявлено о новом семейном шоу близнецов - "Superduper Show". Впрочем, и оно стало провальным. Его убрали из программы уже после первой передачи, но обещают вновь показывать в следующем году уже в более подходящее для семейного просмотра время.

У Билла Кулитца - профессиональный интерес к моде и дизайну. В 2019 году он основал свой лейбл уличной одежды MDLA (Magdeburg Los Angeles). В ноябре этого года он объявил о создании своего бьюти-бренда KAA Cosmetics и представил в Дюссельдорфе гендерно-нейтральные духи "Himmel", которые мгновенно были раскуплены. Также его задействуют в качестве фотомодели. Весной в Instagram, где у него почти два миллиона подписчиков, он опубликовал пикантное фото из отеля в Париже, куда приехал на шутинг в качестве фотомодели для Cartier. Он также написал автобиографию "Career Suicide".

Билл Каулитц на показе коллекции своего бренда MDLA в Берлине, 2021 год Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

А в июне этого года на платформе Netflix вышел сериал в жанре реалити-шоу "Kaulitz & Kaulitz", в котором братья дают заглянуть в свою повседневную жизнь в Лос-Анжелесе и Германии, рассказывают о своих отношениях друг к другу, своих увлечениях и ошибках. Съемочная группа сопровождала их на протяжении восьми месяцев и, как говорят Каулитцы, записала для сериала все - от неудачных свиданий до закулисья концертов.

Tokio Hotel: музыкальная карьера продолжается

Несмотря на множество других проектов, близнецы Каулитц не оставляют музыкальное поприще и продолжают работу вместе с другими участниками Tokio Hotel Густавом Шефером (Gustav Schäfer) и Георгом Листингом (Georg Listing). Хотя между альбомами - многолетние перерывы, а новые синглы появляются спорадически, тесным связям четырех музыкантов это не вредит. Поскольку Том и Билл преимущественно живут в США, а Густав и Георг - в Германии, репетиции проходят по интернету. Tokio Hotel жив, но группа коренным образом поменяла свой стиль. Квартет покинул жанр рока, при этом выбранная им безобидная смесь электро, R'n'B и синти-попа 80-х музыкальной сенсации уже не вызывает.

Том Каулитц с супругой - немецкой супермоделью Хайди Клум - в Нью-Йорке Фото: STRMX/Star Max/IPx/XNY/picture alliance

Седьмой студийный альбом "2001" вышел в 2022 году. Он содержит новую версию хита "Durch den Monsun" - теперь он называется "Monsoon 2020". По словам музыкантов, так они "замкнули круг", "оглянулись на то, откуда мы на самом деле пришли". Весной 2024-го последовал новый англоязычный сингл "The Weekend", а затем - выступления на нескольких фестивалях в Германии.

С 30 ноября группа отправляется в турне по США и странам Латинской Америки, стартуя в Нью-Йорке. В 2025 году в рамках европейского турне запланированы 19 концертов в 12 странах, включая Германию: 4 марта пройдет первый концерт в Людвигсбурге, за них последуют Франкфурт-на-Майне, Кельн, Лейпциг, Ганновер, 27 марта выступят в Берлине, 28-го - в Гамбурге. В поездке по Европе музыкантов будет сопровождать Хайди Клум (Heidi Klum) - немецкая супермодель и супруга Тома Каулитца. Причем ее можно будет увидеть и на сцене - в качестве бэк-исполнительницы, о чем она в прошлом году объявила в своем Инстаграм-канале.