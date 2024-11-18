Суд в РФ обязал Линдемана выплатить свыше полумиллиона евро

Международный коммерческий арбитражный суд, действующий при Торгово-промышленной палате РФ, обязал фронтмена Rammstein выплатить более 635 тысяч евро за отмененный концерт в Твери.

Фронтмена группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann) Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС), действующий при Торгово-промышленной палате РФ, обязал выплатить более 635 тысяч евро (67 миллионов рублей) за отмененный концерт в Твери, сообщило в понедельник, 18 ноября, агентство ТАСС.

Речь идет о выступлении немецкого исполнителя по договору с ООО "Прайм маркетинг" в рамках фестиваля "МакЛарин за родину" в августе 2021 года на территории пивоварни "Афанасий" в Твери. Выход немецкого артиста был рассчитан на 70 минут. По сообщениям российских СМИ, ссылающихся на решение суда, услуги артиста были полностью оплачены, однако в итоге он отменил выступление и деньги не вернул.

Как сообщает ТАСС, суд постановил "взыскать с Тилля Линдемана в пользу ООО "Прайм маркетинг" неосновательное обогащение в размере €635 400, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере €2 924 за период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года включительно; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28 апреля 2022 год по дату фактической оплаты долга по ключевой ставке Банка России, действующей на указанную дату, а также расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов в размере $32 562".

Параллельно с этим делом в суде Тверской области рассматривался еще один процесс - между заказчиком фестиваля Максимом Лариным и продюсером Линдемана Анаром Рейбандом. Ларин обратился в суд, обвиняя Рейбанда в необоснованном обогащении. Тверской суд встал на сторону российского предпринимателя.

Напомним, что в ночь на 28 августа 2021 года накануне фестиваля в гостиничный номер в Твери немецкого музыканта пришла полиция. "Интерфакс" сообщал, что артисту выдали предписание о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии COVID-19. Организатор фестиваля "МакЛарин за родину", бизнесмен и экс-депутат от "Родины" Максим Ларин, заявил о срыве полицией репетиции Линдемана и связал происходящее с предстоящими выборами.