 Тихановская обсудила с канцлером Австрии пути мирного урегулирования в Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.11.2020

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Беларусь

Тихановская обсудила с канцлером Австрии пути мирного урегулирования в Беларуси

Канцлер Австрии Курц на встрече с Тихановской пообещал поддерживать поиск мирного диалога в Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции и главный оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская встретилась в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, а также с постоянными представителями стран в ОБСЕ. На переговорах в формате тет-а-тет с главой астрийского правительства в четверг, 5 ноября, обсуждались "способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране и возможная роль Австрии в этом процессе", сообщила Тихановская в своем Telegram-канале.

По ее словам, она поблагодарила Курца "за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против пособников режима". Она также отметила, что канцлер Австрии "отлично осведомлен о ситуации в Беларуси".

Курц пообещал поддерживать диалог в Беларуси

В свою очередь Себастьян Курц написал в Twitter о "хорошей встрече" со Светланой Тихановской. "Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку в укреплении белорусского гражданского общества и налаживании всеобъемлющего диалога, ведущего к свободным и справедливым выборам", - отметил он.

Кроме того, Светлана Тихановская возложила цветы к месту теракта в Вене и встретилась с постоянными представителями стран при ОБСЕ. В частности, глава постоянной делегации Швеции при ОБСЕ Ульрика Фунеред сообщила в Twitter о "вдохновляющей встрече" с лидером белорусской оппозиции. "Обсудили последние события в Беларуси и то, что Швеция, ЕС и ОБСЕ могут сделать, чтобы внести вклад в следование этой страны по мирному пути", - написала она. 

Протесты в Беларуси

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. По данным ведомства, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процента голосов, Тихановская - 10,1 процента. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС), однако в итоге почти все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

ЕС в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. По данным СМИ, комитет постоянных представителей стран ЕС 4 ноября согласовал введение санкций в отношении Лукашенко и еще 14 лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов и полицейское насилие в отношении мирных протестующих.

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    Автор: Наталья Позднякова


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