NYT сообщила детали освобождения заложников в секторе Газа

Израильская операция по освобождению заложников была согласована всего за несколько минут до ее начала. В ней участвовали спецназ, военные, разведка и авиация, пишет NYT.

Израиль готовил операцию по освобождению четырех заложников из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа на протяжении нескольких недель, и она была согласована лишь накануне утром за несколько минут до начала. В операции участвовали спецназ, военные, разведка и авиация. Во время рейда погиб израильский спецназовец, сообщила газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 9 июня, со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, были предложены несколько сценариев операции, но их отклонили из-за высокого риска гибели как заложников, так и военнослужащих. В связи с этим NYT напомнила о неудачной операции в декабре, когда спецназ Израиля пытался освободить из плена 25-летнего Сахара Баруха. В итоге заложник был убит в перестрелке, а два израильских офицера были тяжело ранены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант провели 6 июня ночную встречу с высокопоставленными военными для согласования операции. Они одобрили миссию, но ее чуть не отменили в последний момент. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, окончательно операция в лагере для беженцев Эн-Нусейрат - месте, где находились заложники, - была утверждена лишь за несколько минут до начала.

Дневной рейд

Израильские военные решили действовать днем, чтобы застать ХАМАС врасплох, рассказали источники NYT. Освобождение 25-летней израильтянки Ноа Аргамани прошло без трудностей. Остальные три заложника, в том числе 27-летний россиянин Андрей Козлов, находились в другом здании, и для их освобождения спецназ вступил в перестрелку. После успешного завершения операции спецназовцы объявили по радиосвязи: "Алмазы в наших руках". Затем заложников доставили на вертолетах в Израиль.

ХАМАС утверждает, что во время рейда израильской армии 8 июня погибли более 200 человек, преимущественно мирных граждан. Независимого подтверждения этой информации нет. Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас призвал провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с "кровавой расправой в Эн-Нусейрате".

За все время после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября израильским силовикам удалось спасти лишь семь заложников. По последним данным, в секторе Газа остаются около 120 израильских пленников. Сколько из них живы, неизвестно.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще почти 84,5 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.