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Российские военные корабли у побережья КрымаФото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance
КонфликтыИран

NYT сообщила об отправке в Крым иранских инструкторов

Ольга Лебедева
36 мин. назад

По данным газеты, на одной из военных баз РФ в Крыму работают иранские инструкторы, их прибытие совпало с усилением обстрелов Украины с применением иранских дронов.

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По информации газеты The New York Times, Иран направил в аннексированный Россией Крым своих инструкторов, чтобы обучить российских военных управлению поставляемыми им беспилотниками. Иранские инструкторы должны помочь россиянам решить проблемы с закупленными у Тегерана дронами, пишет издание во вторник, 18 октября, со ссылкой на нынешних и бывших должностных лиц, знакомых с разведывательными данными.

Иранские инструкторы работают на одной из российских военных баз в Крыму, где размещено большое количество беспилотников с момента их доставки из Ирана, отмечает NYT. По ее данным, они являются членами Корпуса стражей исламской революции, признанной в США террористической организацией. Как сообщили источники издания, иранские инструкторы находятся далеко от линии фронта, их число неизвестно. Отсутствует и информация о том, занимаются ли они сами управлением беспилотников, которые атакуют украинские объекты.

Как отмечает газета, отправка Ираном инструкторов для обучения российских военных является признаком сближения Ирана и России, продолжающегося с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Их приезд совпадает с моментом усиления атак на украинские объекты с применением иранских беспилотников и указывает на все более активное участие Тегерана в этой войне, указывают американские журналисты.

Украина подвергается обстрелам с применением иранских дронов

Власти Украины обвиняют Россию в продолжающихся в последние недели обстрелах с использованием произведенных в Иране беспилотников Shahed-136, нацеленных, прежде всего, на объекты украинской энергетической инфраструктуры. Иран отрицает поставки своих дронов России, в то время как Кремль не комментирует эту информацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, использовала ли Россия иранские беспилотники в Украине, заявил, что не располагает подобными сведениями.

Между тем, по информации СМИ, Иран пообещал поставить России ракеты класса "земля - земля", а также дополнительную партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российская сторона "запросила больше беспилотников и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, особенно из семейств Fateh и Zolfaghar", - цитирует слова неназванного иранского дипломата Reuters. По данным Киева, первая партия иранских БПЛА включала 300 единиц, вторая партия будет включать 2400 дронов. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Россия 2-3 месяца может атаковать Украину нынешними темпами с применением беспилотников.

ЕС обсуждает введение в этой связи санкций против Тегерана, если подтвердится использование иранских дронов-камикадзе для нанесения ударов по украинским объектам. В Госдепартаменте США заявили, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под американские санкции. "Углубление альянса между Россией и Ираном - это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезная угроза", - указал представитель Госдепа.

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Статья NYT

Отправка иранских инструкторов в Крым
www.nytimes.com
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NYT сообщила об отправке в Крым иранских инструкторов

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