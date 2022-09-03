The Insider показал видео российских обстрелов с ЗАЭС

На 193-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 4 сентября (время московское).

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил , что, по первоначальным данным, по Киевскому району города ударили две ракеты, которые упали в частном секторе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, отметил Терехов.

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила, что участие в организованных Россией "референдумах" на оккупированных территориях незаконно и наказывается в соответствии с уголовным кодексом Украины. "Если будет доказано коллаборантство или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - заявила она.

"Референдумы", как бы они их ни называли, - это все элементы преступления, которое совершает Россия в отношении нашего государства. Поэтому все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это действительно статья Уголовного кодекса, - сказала Верещук, призвав всех, кто может это сделать, эвакуироваться с оккупированных территорий. - А если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, - не участвовать ни в каких "референдумах".

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Издание The Insider опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, запечатлена работа российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции в ночь со 2 на 3 сентября. Эксперты независимого объединения Conflict Intelligence Team (CIT) согласились, что на кадрах видны трубы Запорожской ТЭС, которая находится неподалеку от станции. "Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", - подчеркнули в CIT.

Хроника событий 3 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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