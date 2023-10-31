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Республиканцы США хотят выделить Израилю 14,3 млрд долларов

Ольга Лебедева
31 октября 2023 г.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект о помощи Израилю, за счет сокращений в рамках закона о снижении инфляции, пишет The Hill.

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Здание Конгресса США
Конгресс СШАФото: J. Scott Applewhite/AP/dpa/picture alliance

Республиканцы в Палате представителей США подготовили и представили законопроект, предусматривающий выделение помощи на 14,3 млрд долларов Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС. Среди прочего обнародованный в понедельник, 30 октября, документ предполагает выделение 4 млрд долларов на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а также 1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч", сообщило издание The Hill.

Эта инициатива является одним из первых законодательных актов, представленным избранным на прошлой неделе спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Законопроект будет рассмотрен на заседании 1 ноября, отмечается далее.

Принятие законопроекта - под вопросом

При этом предоставление данного пакета помощи предусматривает сокращение финансирования в рамках принятого в 2022 году закона о снижении инфляции, на принятии которого настаивали демократы и который включает меры по регулированию налогов, здравоохранения и защиты климата, указывает The Hill. Кроме того, представленный республиканцами пакет поддержки Израиля идет вразрез со стратегией Белого дома, который стремится увязать помощь Украине и Израилю в одном законодательном акте. Оба этих факта могут затруднить принятие законопроекта, пишет газета. Ранее Майк Джонсон заявлял, что финансирование помощи Украине и Израилю должно осуществляться раздельно, а не в рамках одного законопроекта.

Между тем члены обеих партий и обеих палат Конгресса США подчеркивают важность поддержки Израиля в его борьбе против террористической группировки ХАМАС. Несколько дней назад, после избрания Джонсона спикером Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию в поддержку Израиля.

Тем временем США выступают против предложения о прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС, поскольку это сыграет на руку только террористам, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не считаем, что прекращение огня является правильным решением сейчас. Прекращение огня прямо сейчас принесет пользу только ХАМАС", - подчеркнул Кирби. Вместо этого следует рассмотреть вопрос о "паузах" для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа и доставке гуманитарной помощи, добавил представитель Белого дома.

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Статья The Hill

House GOP unveils $14.3 billion Israel aid package
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