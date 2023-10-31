Республиканцы США хотят выделить Израилю 14,3 млрд долларов

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект о помощи Израилю, за счет сокращений в рамках закона о снижении инфляции, пишет The Hill.

Республиканцы в Палате представителей США подготовили и представили законопроект, предусматривающий выделение помощи на 14,3 млрд долларов Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС. Среди прочего обнародованный в понедельник, 30 октября, документ предполагает выделение 4 млрд долларов на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а также 1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч", сообщило издание The Hill .

Эта инициатива является одним из первых законодательных актов, представленным избранным на прошлой неделе спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Законопроект будет рассмотрен на заседании 1 ноября, отмечается далее.

Принятие законопроекта - под вопросом

При этом предоставление данного пакета помощи предусматривает сокращение финансирования в рамках принятого в 2022 году закона о снижении инфляции, на принятии которого настаивали демократы и который включает меры по регулированию налогов, здравоохранения и защиты климата, указывает The Hill. Кроме того, представленный республиканцами пакет поддержки Израиля идет вразрез со стратегией Белого дома, который стремится увязать помощь Украине и Израилю в одном законодательном акте. Оба этих факта могут затруднить принятие законопроекта, пишет газета. Ранее Майк Джонсон заявлял, что финансирование помощи Украине и Израилю должно осуществляться раздельно, а не в рамках одного законопроекта.

Между тем члены обеих партий и обеих палат Конгресса США подчеркивают важность поддержки Израиля в его борьбе против террористической группировки ХАМАС. Несколько дней назад, после избрания Джонсона спикером Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию в поддержку Израиля.

Тем временем США выступают против предложения о прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС, поскольку это сыграет на руку только террористам, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не считаем, что прекращение огня является правильным решением сейчас. Прекращение огня прямо сейчас принесет пользу только ХАМАС", - подчеркнул Кирби. Вместо этого следует рассмотреть вопрос о "паузах" для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа и доставке гуманитарной помощи, добавил представитель Белого дома.

Смотрите также: