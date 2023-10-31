"Сыграет на руку ХАМАС": США - о призывах к прекращению огня

США выступают против предложения о прекращении огня в войне между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, поскольку это сыграет на руку только последним. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не считаем, что прекращение огня является правильным решением сейчас. Прекращение огня прямо сейчас принесет пользу только ХАМАС", - подчеркнул Кирби. Вместо этого следует рассмотреть вопрос о "паузах" для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа и доставке гуманитарной помощи, добавил представитель Белого дома.

О необходимости подобных "гуманитарных пауз" ранее заявлял и госсекретарь США Энтони Блинкен, напоминает издание The New York Times. При этом, говоря о праве Израиля на защиту после атаки ХАМАС, Блинкен подчеркнул, что страна "должна сделать все возможное, чтобы это не повторилось". "Заморозка вещей там, где они есть сейчас, позволило бы ХАМАС остаться там, где они есть, и повторить то, что они сделали, когда-нибудь в будущем. Ни одна страна не могла бы с таким смириться", - заявил Блинкен.

Нетаньяху: На кону будущее цивилизации

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за гибель мирных людей на ХАМАС, отвечая на вопрос, означает ли большое число погибших в Газе, что Израиль осуществляет "коллективное наказание против народа Палестины".

"Ни один гражданский человек не должен умереть. ХАМАС должен просто отпустить их в безопасную зону, созданную Израилем. ХАМАС не дает им уйти, удерживая их в зонах конфликта", - заявил Нетаньяху.

Премьер-министр сравнил гибель жителей Газы с гибелью мирных людей в ходе бомбардировок во время Второй мировой войны. "Вы бы не сказали союзникам: не искореняйте нацизм из-за таких трагических последствий. Они знали, что на карту поставлено будущее нашей цивилизации. Что ж, я говорю вам прямо сейчас, что на карту поставлено будущее нашей цивилизации. Мы должны выиграть эту войну. Мы сделаем это, минимизировав жертвы среди гражданского населения. И пусть нам это удастся", - заявил Нетаньяху.

В ООН заявили о "коллективном наказании" палестинцев

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР - UNRWA) Филипп Лазарини, выступая в ООН, заявил, что с жителями сектора Газа "не обращаются, как с другими мирными жителями". "У них такое ощущение, что мир приравнивает их всех к ХАМАС. Это опасно. И мы слишком хорошо знаем это по предыдущим конфликтам и кризисам. Все население дегуманизируется", - сказалон. Происходящее в секторе Лазарини назвал "коллективным наказанием" палестинцев, заявив, что 70 процентов убитых - это женщины и дети.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе также резко раскритиковал "беспрецедентную эскалацию" израильских бомбардировок сектора Газа и вновь призвал к немедленному прекращению огня для доставки гуманитарной помощи.

Голосование по вопросу о "немедленном прекращении огня в Газе по гуманитарным соображениям" 27 октября поддержали в ООН 120 из 193 государств - членов организации. 14 стран выступили против резолюции, в том числе США, еще 45 воздержались.

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