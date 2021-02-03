 Тест на беременность из бумаги. Что еще придумали ради экологии? | Учеба и работа в Германии | DW | 04.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Тест на беременность из бумаги. Что еще придумали ради экологии?

Бумажные тесты на беременность, путешествия в будущее и посуда из вторсырья. Чем еще удивили дизайнеры в 2020 году?

Бумажные тесты на беременность

Бумажные тесты на беременность

Уже 10 лет лет подряд в Германии вручается награда за лучший экодизайн Bundespreis Ecodesign. Ее могут получить как опытные компании, внедрившие экологичные инициативы, так и студенты, которые только начинают работать над своими проектами. Подать заявку на конкурс можно до 21 апреля 2021 года. Какие работы победили в 2020 году?

Выращивать забытые сорта овощей 

Как разнообразить посадки в своем саду и при этом помочь экологии? Студентка Высшей школы Трира Яна Хоффман (Jana Hoffmann) придумала проект, чтобы привлечь внимание к исчезающим сортам овощей. Она создала яркие информативные буклеты и упаковки с семенами, которые точно будут выделяться на полках садоводческих магазинов. Слышали когда-нибудь о китайских артишоках? Думаете, что лебеда - это никчемный сорняк? 

Семена забытых сортов овощей

Семена "забытых" сортов овощей

Хоффман предлагает переосмыслить то, что мы покупаем в супермаркетах и едим, ведь многие из "забытых" овощей в действительности более неприхотливые и урожайные. Эта идея появилась у студентки, когда она узнала о существовании хранилища семян со всего мира на острове Шпицберген. Хоффман надеется, что к 2025 году у нас будет выбор между такими "старыми" овощами и сортами, которые популярны сейчас. 

Тест на беременность из бумаги 

Каждый год в Европе покупают более 5 миллионов тестов на беременность, и все они сделаны из пластика. Студентка из Киля Юэ Чжао разработала прототип тестов, которые сделаны из переработанной бумагиПеред ней стояла непростая задача - нужно было найти прочный и экологичный материал, способный заменить пластик. Чжао рассчитывает, что уже через несколько лет тесты будут производить массово и они появятся в продаже. Но до этого нужно решить несколько вопросов: например, придумать влагостойкую упаковку и провести несколько испытаний изделия на прочность.  

Экологичные маркеры и тарелки с изъяном 

Многие вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, состоят из пластика. Например, канцелярские товары в офисе. С 2008 года немецкая компания Edding пытается сделать свою продукцию более экологичной. Один из примеров - маркер EcoLine, который состоит на 90 процентов из натурального сырья и переработанных материаловЭти маркеры можно отправить в компанию и заправить заново или купить к ним дополнительные стержни.  

Тарелки с изъяном из Веймара

Тарелки с изъяном из Веймара

Работа, которая победила в категории "Концепт" - еще один пример осмысленного подхода к использованию вещей. Студентка Сюзан Падух (Susann Paduchиз Веймара решила использовать фарфор, который никогда бы не поступил в продажу из-за бракаНа каждой тарелке она сделала рисунок с описанием изъяна. Посуду уже используют в местном ресторане "LÜCKE". 

Таяние ледников 

Студенты Университета искусств Цюриха и Фрибурского университета привлекают внимание к проблеме глобального потепления и таяния ледников. Пример они нашли в родной Швейцарии - это Алечский ледник, самый большой ледник в Альпах. При помощи 3D-очков можно отправиться в виртуальное путешествие на 200 лет назад, переместиться в настоящее, а потом заглянуть в будущее теплое и уже без Алечского ледника. Идея возникла во время написания бакалаврской работы одной из студенток Фрибурского университета. Ноэми Чу использовала 3D-модели, основанные на точных измерениях и прогнозируемых изменениях ледникового ландшафта. Виртуальную экскурсию уже провели в нескольких музеях Швейцариив других странах это станет возможным после локдауна 

Экономное освещение 

Лучшей экологичной услугой была названа аренда светодиодного освещения от компании Deutsche Lichtmiete. Они сами разрабатывают, изготавливают и дают напрокат лампы с низким энергопотреблением. Фирма помогает в планировке проектов, а также отвечает за ремонт и переработку своих приборов.  

Кто может получить приз Bundespreis Ecodesign? На конкурс принимают разработки, которые можно считать экологичными на всех этапах производства, продажи и утилизации. Жюри также учитывает, как представленная идея может изменить привычки потребителя и какую пользу она может принести для окружающей среды.  

Смотрите также:

  • Шпиттелау в Вене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Шпиттелау в Вене

    Этот завод снабжает теплом и энергией центр австрийской столицы вот уже 50 лет, но таким красивым стал не сразу, а после пожара 1987 года. Тогдашний обербургомистр Вены решил, что после ремонта завод должен работать с учетом новейших экологических стандартов и стать украшением города. С этой целью к проекту привлекли знаменитого австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.

  • Мусоросжигательный завод Шпиттелау в Вене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Вреда меньше, красоты больше

    Хундертвассер заявил, что займется заводом только в том случае, если вред от сжигания мусора будет сведен к минимуму. Его требование учли. Центральный дымоход был украшен огромным золотистым шаром, здание - эмалевыми плитками. После реконструкции завод торжественно открылся и заработал в 1992 году. Сегодня он является одной из самых ярких и популярных достопримечательностей Вены.

  • Amager Bakke - мусоросжигательный завод и горнолыжный курорт

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Amager Bakke - завод и курорт

    Расположенный в Копенгагене мусоросжигательный завод Amager Bakke заработал в 2017 году. А в 2019 году на его крыше была открыта зона отдыха Kопенхилл с горнолыжным склоном. Строительство завода с использованием новейших технологий - один из важных этапов на пути к амбициозной цели: к 2025 году Копенгаген намерен стать углеродно-нейтральным городом.

  • Amager Bakke

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Мусор и спорт

    Покрытие - синтетическое. Есть здесь и "черная трасса", и "зеленая", так что покататься и получить удовольствие сможет и новичок, и профессионал в любое время года. Данным проектом создатели убили сразу трех зайцев: Amager Bakke - это экологичная утилизация отходов, энергоснабжение датской столицы и центр отдыха жителей и гостей Копенгагена.

  • Мусоросжигательный завод во Франкфурте-на-Майне

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод во Франкфурте-на-Майне

    Завод во Франкфурте-на-Майне (на фото - справа) был введен в эксплуатацию в 1960-х годах. Потом он несколько раз ремонтировался и обновлялся с учетом обновлявшихся экологических норм. В конце 1990-х его 110-метровая труба обрела свой нынешний облик: во всю ее длину был нарисован дракон, ставший одним из любимых мотивов для фотографов.

  • Завод в Оберхаузене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод в Оберхаузене

    Раньше это была электростанция, вырабатывавшая энергию для горнодобывающих предприятий. Теперь, когда шахты в Рурской области на западе Германии закрылись, полностью перестроенный и оснащенный всеми возможными современными технологиями мусоросжигательный завод снабжает энергией этот большой и многонаселенный регион.

  • Завод в Джубиаско

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод в Джубиаско

    Этот завод сжег свой первый мусор в 2009 году. Расположен он посреди прекрасного горного ландшафта в италоязычном кантоне Тичино, что на юге Швейцарии. Похож, пожалуй, на некий гигантский и не совсем опознанный летающий объект, приземлившийся в одном из самых живописных уголков Европы.

  • Бывший бассейн близ Парижа

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Бывший бассейн близ Парижа

    Мусор здесь давно никто не сжигает, но уж больно история симпатичная! В городке Шатне-Малабри в 1930 году построили завод по сжиганию бытовых отходов. А в 1938 году к нему пристроили бассейн, воду в котором нагревал завод. В 1950 году завод был выведен из эксплуатации, а потом закрылся и бассейн. Долгое время здания пустовали, но потом отыскались инвесторы: теперь здесь находится культурный центр.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Мобильное приложение для тех, кто любит моду и экологию

Полезное приложение для смартфона помогает выбирать гардероб, следуя стандартам устойчивой моды. Его создали немецкие ученые.  

Экология и спасение планеты - женское дело?

Кто такие "экологические психологи"? Где в Германии готовят таких специалистов? И почему среди студентов больше девушек?  

Электромобили, софт и защита климата стали приоритетами автопрома Германии

Главы семи немецких автоконцернов говорили на видеоконференции Handelsblatt Auto Gipfel 2020 о "новой валюте СО2", промежуточной функции плагин-гибридов и "смартфонах на колесах".  

Не бойся что-то менять: как в Германии помогают студентам

Поступил на "факультет мечты", а потом понял, что это - не твое? Не знаешь, как быть дальше? Студентам немецких вузов помогает необычнй проект.  

Идея из Германии: как пообедать без ущерба для экологии

Экономика совместного потребления становится все более популярной. Немецкий стартап предлагает делиться посудой.  

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS

App для Android