Тест на беременность из бумаги. Что еще придумали ради экологии?

Уже 10 лет лет подряд в Германии вручается награда за лучший экодизайн Bundespreis Ecodesign. Ее могут получить как опытные компании, внедрившие экологичные инициативы, так и студенты, которые только начинают работать над своими проектами. Подать заявку на конкурс можно до 21 апреля 2021 года. Какие работы победили в 2020 году?

Выращивать забытые сорта овощей

Как разнообразить посадки в своем саду и при этом помочь экологии? Студентка Высшей школы Трира Яна Хоффман (Jana Hoffmann) придумала проект, чтобы привлечь внимание к исчезающим сортам овощей. Она создала яркие информативные буклеты и упаковки с семенами, которые точно будут выделяться на полках садоводческих магазинов. Слышали когда-нибудь о китайских артишоках? Думаете, что лебеда - это никчемный сорняк?

Семена "забытых" сортов овощей

Хоффман предлагает переосмыслить то, что мы покупаем в супермаркетах и едим, ведь многие из "забытых" овощей в действительности более неприхотливые и урожайные. Эта идея появилась у студентки, когда она узнала о существовании хранилища семян со всего мира на острове Шпицберген. Хоффман надеется, что к 2025 году у нас будет выбор между такими "старыми" овощами и сортами, которые популярны сейчас.

Тест на беременность из бумаги

Каждый год в Европе покупают более 5 миллионов тестов на беременность, и все они сделаны из пластика. Студентка из Киля Юэ Чжао разработала прототип тестов, которые сделаны из переработанной бумаги. Перед ней стояла непростая задача - нужно было найти прочный и экологичный материал, способный заменить пластик. Чжао рассчитывает, что уже через несколько лет тесты будут производить массово и они появятся в продаже. Но до этого нужно решить несколько вопросов: например, придумать влагостойкую упаковку и провести несколько испытаний изделия на прочность.

Экологичные маркеры и тарелки с изъяном

Многие вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, состоят из пластика. Например, канцелярские товары в офисе. С 2008 года немецкая компания Edding пытается сделать свою продукцию более экологичной. Один из примеров - маркер EcoLine, который состоит на 90 процентов из натурального сырья и переработанных материалов. Эти маркеры можно отправить в компанию и заправить заново или купить к ним дополнительные стержни.

Тарелки с изъяном из Веймара

Работа, которая победила в категории "Концепт" - еще один пример осмысленного подхода к использованию вещей. Студентка Сюзан Падух (Susann Paduch) из Веймара решила использовать фарфор, который никогда бы не поступил в продажу из-за брака. На каждой тарелке она сделала рисунок с описанием изъяна. Посуду уже используют в местном ресторане "LÜCKE".

Т аяние ледников

Студенты Университета искусств Цюриха и Фрибурского университета привлекают внимание к проблеме глобального потепления и таяния ледников. Пример они нашли в родной Швейцарии - это Алечский ледник, самый большой ледник в Альпах. При помощи 3D-очков можно отправиться в виртуальное путешествие на 200 лет назад, переместиться в настоящее, а потом заглянуть в будущее - теплое и уже без Алечского ледника. Идея возникла во время написания бакалаврской работы одной из студенток Фрибурского университета. Ноэми Чу использовала 3D-модели, основанные на точных измерениях и прогнозируемых изменениях ледникового ландшафта. Виртуальную экскурсию уже провели в нескольких музеях Швейцарии, в других странах это станет возможным после локдауна.

Экономное освещение

Лучшей экологичной услугой была названа аренда светодиодного освещения от компании Deutsche Lichtmiete. Они сами разрабатывают, изготавливают и дают напрокат лампы с низким энергопотреблением. Фирма помогает в планировке проектов, а также отвечает за ремонт и переработку своих приборов.

Кто может получить приз Bundespreis Ecodesign? На конкурс принимают разработки, которые можно считать экологичными на всех этапах производства, продажи и утилизации. Жюри также учитывает, как представленная идея может изменить привычки потребителя и какую пользу она может принести для окружающей среды.

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