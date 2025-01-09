"Телеграф": Зеленский принял решение идти на второй срок

Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй президентский срок, утверждает "Телеграф". При этом, по сведениям издания, он пытается привлечь на свою сторону главного конкурента - экс-главкома ВСУ Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение баллотироваться на второй срок, пишет в среду, 8 января, украинское издание "Телеграф" , ссылаясь на окружение главы государства. Однако публично украинский лидер этого не подтверждал.

Издание отмечает, что с уровнем доверия 52 процента у него есть шанс одержать победу на президентских выборах при условии, что на них не будет выдвигаться главный конкурент Зеленского - бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом в Великобритании.

"Телеграф": Залужному сделали предложение

Использовать имя Залужного в целях предвыборной борьбы пытаются разные политические силы, в том числе лидер "Батькивщины", экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший президент Петр Порошенко и даже действующий глава государства, пишет "Телеграф". По утверждению издания, глава офиса президента Андрей Ермак передал Залужному, что если он не будет выдвигать собственную кандидатуру на выборах, а примет в них участие на стороне Зеленского, то сможет получить первое место в списке партии "Слуга народа" и кресло спикера Верховной рады.

В противном же случае экс-главкому ВСУ грозит уголовное преследование, например, по делу о сдаче Херсона российским войскам в 2022 году, утверждает "Телеграф", со ссылкой на неназванные источники в политических кругах.

В ответ на запрос "Телеграфа" Залужный отказался комментировать свои политические планы, ответив коротко: "Сначала мы сохраним государственность. А потом уже поговорим".

Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорит о невозможности проведения выборов во время войны. "Никто в мире не требовал и не требует выборов в Украине (…) Сначала Украина нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы", - заявил он в ноябре, представляя в Верховной раде свой план "стойкости Украины". Тем не менее, по сведениям "Телеграфа", несмотря на тяжелую ситуацию на фронте и непонимание, как организовать избирательный процесс, разные политические силы в Украине "проводит постоянные консультации относительно предстоящих выборов".