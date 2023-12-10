Иран не пускает семью Махсы Амини получить премию Сахарова

Родителей и брата Махсы Амини не выпускают из Ирана, чтобы получить присужденную ей посмертно премию Европарламента имени Сахарова. Глава Европарламента Роберта Метсола призвала Тегеран отменить это решение.

Власти в Тегеране не позволяют родственникам иранской курдки Махсы Амини, посмертно удостоенной премии Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, выехать из Ирана для получения награды. Родителям Амини и ее брату "не разрешили сесть на самолет, который должен был доставить их во Францию для получения премии Сахарова", сообщил в субботу, 9 декабря, адвокат семьи во Франции Ширинн Ардакани агентству AFP.

По его словам, семье было запрещено покидать Иран, несмотря на наличие действующей визы, их паспорта конфискованы. Теперь награду от имени семьи примет адвокат Салех Никбахт, который уже находится в Париже.

Глава Европарламента Роберта Метсола призвала Тегеран "отменить свое решение о запрете на выезд матери, отца и брата Махсы Амини". Метсола написала в сервисе микроблогов X, что в следующий вторник их ждут в Страсбурге, где они должны "получить премию Сахарова вместе с мужественными женщинами из Ирана". "Правду нельзя скрывать", - подчеркнула Роберта Метсола.

Массовые протесты после смерти Махсы Амини

Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти в Тегеране отрицают это.

Смерть Амини вызвала по всему Ирану массовые акции протеста под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!" Они шли на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семь мужчин были казнены.

Премия Европарламента имени Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

В 2022 году премии был удостоен украинский народ. В 2021 году награду получил находящийся уже тогда в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный, годом ранее - белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.

Смотрите также: