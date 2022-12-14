Вручение премии Сахарова украинцам: как все происходило

Во время передачи представителям украинского народа премии имени Сахарова 14 декабря овации не утихали несколько минут. Депутаты и гости Европейского парламента в Страсбурге стоя аплодировали украинцам, удостоенным чести получить от имени всей страны высшую награду в сфере прав человека, присуждаемую законодательным органом Евросоюза. А избранные украинцы держали желто-голубой флаг в самом сердце парламентского амфитеатра. Среди них - побывавшая в российском плену парамедик Юлия Паевская (Тайра), мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, соорганизатор движения народного сопротивления "Желтая лента" Ярослав Божко и известная правозащитница Александра Матвейчук.

Александра рассказала, что в тот момент испытывала смешанные чувства. "Гордость за то, что я - часть украинского народа, который награждают. Огромную ответственность, ведь это возможности, которые мы используем, чтобы перестали гибнуть люди на фронте, в оккупации, в тылу. А еще одно чувство - мне трудно его назвать - я поняла, что рядом с нами должно было быть еще очень много людей, даже тех, кого я знала лично. Но они не смогут быть, потому что отдали свою жизнь. Они отдали свою жизнь за наш демократический выбор и свободу", - сказала Матвейчук дрогнувшим голосом.

Значимость символических актов

Фонд премии имени Сахарова составляет 50 тысяч евро - не так уж и много, если сравнивать с Нобелевской премией мира, на вручение которой в Осло недавно тоже ездила Александра Матвейчук. Однако выступить от имени Украины в Страсбурге, по словам Александры, для нее столь же важно. "Говорю вам как правозащитница: не стоит недооценивать значение символических актов", - подчеркнула Матвейчук.

Эта церемония - еще один четкий сигнал Европейского Союза, сигнал того, что "мы - с Украиной", говорит румынский евродепутат Влад Георге. Он отметил, что для него было честью присутствовать в этом зале. "Народ Украины представляет собой самый яркий символ того, за что выступает Европа: это борьба за справедливость, защита наших ценностей и принципов от преступников, попирающих демократию и права человека. Украинцы - это образец достоинства, мужества, стойкости и сплоченности, что они снова и снова доказывают с 24 февраля", - сказал Георге.

Почему премию не присудили Зеленскому

А ведь эту премию консервативное крыло Европарламента хотело вручить только Владимиру Зеленскому, рассказал DW евродепутат от Литвы Петрас Ауштрявичюс, один из инициаторов резолюции по присуждению награды народу Украины. "Так они надеялись разозлить Путина и продемонстрировать ему свое отношение, - рассказывает парламентарий. - Но мы отчаянно отстаивали свою позицию, потому что премия имени Сахарова - совсем не про Путина. К черту Путина!"



Присудить премию только Зеленскому Ауштрявичюс не счел правильным и по другой причине. "Зеленский, бесспорно, проявляет невообразимую отвагу, выдержку и лидерские качества, он герой. Но именно обычные люди в Украине каждый день показывают нам, что такое истинная борьба за свободу, они живут нашими, европейскими ценностями, - сказал евродепутат. - Когда смотришь в глаза людям в Украине, общаешься с гражданскими активистами, работниками украинских экстренных служб, у тебя появляется глубокое и незабываемое осознание того, что такое европейская нормальность и почему мы должны за нее бороться".

Переводчики в Европарламенте пожаловались, что Зеленский выступает без заготовленного текста Фото: Frederick Florin/AFP

Президент Украины - один из лауреатов сахаровской премии - после небольшой задержки появился на экранах пленума. В наушниках синхронного перевода было слышно, как переводчики пожаловались, что он выступает без заготовленного текста. Владимир Зеленский предложил почтить минутой молчания всех погибших из-за российского вторжения и встал. Вслед за ним встали и все присутствовавшие. Некоторые склонили головы.

Зеленский предложил "новую архитектуру мировой безопасности"

"Любая попытка лишить Европу Украины и свободы - это преступление. Такое преступление мы и видим сейчас - террористическую войну России против Украины и Европы. Когда мы все победим - украинцы и все европейцы - мы победим так, чтобы больше никогда не было попыток лишить Европу Украины и свободы. Мы должны дать и дадим новую действенную архитектуру безопасности для глобальной свободы и международного правопорядка. Я считаю это частью нашего морального долга", - заявил Зеленский. Ему стоя аплодировали больше минуты.

"Европарламент благоговеет перед сопротивлением и храбростью украинского народа перед лицом этого ужасающего вторжения российских войск", - признался депутат от Словакии Мартин Хойчик. По его словам, поддержка для Украины должна быть всесторонней и 14 декабря стал в этом смысле показательным днем. "Сегодня в 12.00 мы сделали нечто символическое, а в 12.30 - нечто конкретное: проголосовали за предоставление Украине 18 миллиардов макрофинансовой помощи".

Еще больше помогать Украине пообещала спикер Европарламента Роберта Метсола. "Пусть сегодняшняя награда будет напоминанием о нашей непоколебимой поддержке и пусть она будет посвящена всем тем храбрым украинским женщинам и мужчинам, которые остались в стране. Всем тем, кого мы с открытыми сердцами приняли в своих домах, и всем тем, кто потерял семью и друзей. И я знаю, что мужественный народ Украины не сдается. И позвольте заверить вас, что мы тоже не сдадимся", - сказала Метсола. Свое выступление она завершила словами "Слава Украине!" - уже почти без акцента. Многие в зале заседаний Европарламента отозвались эхом - "Героям слава!"

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