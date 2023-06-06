"Танки Leopard", упомянутые Шойгу, оказались сельхозтехникой

Минобороны РФ, заявляя о потерях ВСУ, приводит такие данные, в которые не верят даже поддерживающие войну блогеры. Они обнаружили, что в видео военного ведомства за немецкий танк Leopard выдан трактор-опрыскиватель.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщая во вторник, 6 июня, об "успехах" российской армии в ходе войны в Украине, заявил, что накануне были убиты более 1600 военнослужащих ВСУ, уничтожены 28 танков, в том числе 8 немецких танков Leopard, и 3 колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники. В подтверждение этих данных Telegram-канал министерства опубликовал видео, на котором прокремлевские блогеры распознали среди пораженных целей как минимум один сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830.

"И ведь ведомство Конашенкова не постеснялось выложить это. Позорища, у нас просто нет слов", - пишут авторы канала "Военный осведомитель", поддерживающего российское вторжение в Украину. "Это прошлогодние кадры объективного контроля с Ка-52", - уточняет другой пророссийский канал - Fighterbomber, удивляясь, зачем было выдавать сельхозтехнику за "Леопарды". В украинских Telegram-каналах пишут, что, помимо John Deere 4830, за танки Leopard Минобороны РФ выдало еще и зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и John Deere 700.

Сделанное днем ранее заявление пресс-секретаря Минобороны Игоря Конашенкова с теми же сомнительными данными о "потерях" ВСУ раскритиковал и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сравнив услышанное с выдумками сказочного барона Мюнхгаузена. "Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает, - приводится его комментарий в Telegram-канале "Кепка Пригожина". - Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики".

Если сложить все цифры, которые представляет Конашенков, то получится, что "мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз", съязвил Пригожин.

Украинская сторона данные Москвы не комментирует.

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