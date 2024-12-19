Танцор Полунин с татуировкой Путина решил покинуть Россию

Артист балета Сергей Полунин, поддержавший войну России против Украины, заявил, что "свою миссию" в России он выполнил и что сейчас ему "нужно проделать" другой путь. Направление этого пути уроженец Украины не уточнил.

Артист балета Сергей Полунин, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году, заявил о своем решении эмигрировать из РФ. "Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил", - сообщил 35-летний Полунин в Telegram-канале, пишет в среду, 18 декабря, издание The Moscow Times (МТ).

В этом сообщении , содержащим множество орфографических и пунктуационных ошибок, Полунин заявил, что Россия дала ему "все, что нужно, и даже больше", но что сейчас ему "нужно проделать" другой путь. Указать направление этого пути артист затруднился, отметив лишь - "чтобы душа была спокойна", семья счастлива, и чтобы "было интересно".

На теле танцора - три портрета Путина

Сергей Полунин родился в Херсоне и закончил Киевское хореографическое училище. С 2007 по 2012 годы был ведущим солистом британского Королевского балета, позже выступал в Баварской опере. Он имеет также гражданство Сербии. В 2018 году, получив гражданство России, Полунин начал активно поддерживать кремлевскую власть. В частности, он сделал татуировку с изображением Путина на груди и рассказал, что на его теле имеются еще два портрета президента РФ, поскольку "Бог любит троицу". При этом на руке Полунина набит герб Украины.

11 декабря Полунина уволили с поста руководителя Севастопольского театра оперы и балета, пишет издание The Moscow Times. В тот же день министерство культуры РФ назначило на эту должность солиста Большого и Мариинского театров Ильдара Абдразакова. Причины кадрового решения не сообщались.

В августе нынешнего года Сергей Полунин, после того как покинул пост ректора Академии балета Севастополя, заявил, что за ним следят и присылают ему "несанкционированные" посылки. "Не знаю, взорвется это когда-то в мое лицо или нет. Время покажет. Не дай Бог, чтобы с моей женой что-то случилось, или моими детьми, или так далее. Этого допустить я не могу", - приводит МТ слова танцора.

На сайте Полунина открыт сбор для участников вторжения в Украину

Сергей Полунин помогает вторгшимся в Украину военным РФ: на его официальном сайте открыт сбор пожертвований для участников этого вторжения. В ряде европейских стран неоднократно отменяли его выступления из-за открытой поддержки Полуниным войны России против Украины, а также его "гомофобных и сексистских" высказываний в соцсетях.