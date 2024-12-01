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РФ ударила по маршрутке в Херсоне, есть погибшие

Кирилл Шестаков
1 декабря 2024 г.

Войска РФ сбросили взрывчатку на маршрутное такси в Херсоне, заявил глава областной администрации Александр Прокудин. По предварительным данным, погибли три человека.

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Последствия ракетного удара РФ по Одессе в ноябре 2024 года (фото из архива)
Последствия ракетного удара РФ по Одессе в ноябре 2024 года (фото из архива)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/Handout/REUTERS

Российские войска утром в воскресенье, 1 декабря, атаковали Херсон. Под удар попал общественный транспорт в Днепровском районе города, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По предварительным данным, в результате атаки РФ с использованием БПЛА погибли по меньшей мере три человека, еще восемь жителей получили ранения, у шести из них диагностированы минно-взрывные травмы, рассказал Прокудин.

"В годовщину референдума независимости Украины враг нанес очередной удар по мирным жителям, сбросив взрывчатку на маршрутное такси", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 1 декабря РФ применила против Украины 78 дронов. Украинским силам ПВО удалось сбить 32 из них.

Зеленский: За неделю Россия использовала более 500 авиабомб

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря заявил, что за прошедшую неделю войска РФ применили против Украины более 500 управляемых авиабомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов. "Ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение такого долгого времени", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

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