Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в РФ

Министерство экономики Тайваня заявило о полном прекращении поставок станков в Россию в силу ужесточения правил экспортного контроля. Эти меры приняты после публикации в СМИ серии расследований о таких поставках.

Министерство экономики Тайваня в пятницу, 1 ноября заявило о полном прекращении поставок станков, которые могут использоваться на военных предприятиях, в Россию. Правила экспортного контроля были ужесточены после публикации серии расследований о таких поставках в средствах массовой информации.

В частности, существенно увеличен - до 1 млн тайваньских долларов (примерно 31 100 долларов США) - размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против РФ и Беларуси. Кроме того, Минэкономики сообщило, что ведет "активную разъяснительную работу" с производителями, призывая их соблюдать законы и контролировать конечный поток продукции.

По данным ведомства, это уже дало результат и объем экспорта станков из Тайваня в Россию "упал до нуля".

Тайвань был важнейшим поставщиком станков в РФ

В январе нынешнего года российское издание The Insider и тайваньское The Reporter опубликовали совместное расследование, в котором говорилось, что Тайвань, несмотря на проукраинскую позицию властей, стал главным поставщиком металлообрабатывающих станков для предприятий военно-промышленного комплекса России. В публикации указывалось, что этот экспорт идет через третьи страны, такие как Турция. Уже в феврале Тайбэй ввел санкции против нескольких российских компаний, фигурировавших в статье.)

В июле вышло новое расследование The Insider - о том, что тайваньская компания Giant Force намерена в обход ограничений поставить в РФ незаменимый прибор для тестирования термоустойчивого покрытия корпусов ракет - "камеру соляного тумана". В этой схеме, по данным издания, участвовали китайский завод тайваньской фирмы, малайзийская транспортная компания и киргизский банк. В итоге поставка была сорвана благодаря бдительности банков, в том числе китайских, которые опасались санкций за экспорт товаров двойного назначения, пишет The Insider.

О поставках тайваньских станков в Россию говорилось также в докладах британского Королевского объединенного института оборонных исследований и Open Source Centre - правительственного центра США, анализирующего информацию из открытых источников для американских спецслужб.

Немецкие станки для российского ВПК

В 2023 году Россия в обход санкций получила более 300 автоматизированных станков от производителей ФРГ, говорится в расследовании немецкой телекомпании SWR, проанализировавшей таможенные документы, а также фото и видеозапиcи. По этим данным, немецкие станки с ЧПУ активно используют предприятия, снабжающие российскую армию двигателями и деталями для самолетов - в том числе "КамАЗ", НИР, "Индустриальные решения".

Как выяснили журналисты, российский ВПК использует станки более 30 немецких производителей, в частности компании Heller. По данным SWR, в двух третях случаев оборудование из ФРГ поступает в РФ через посредников в Турции.

Немецкие компании заявили SWR, что соблюдают санкции против Москвы и не знают, как их станки оказались в России. "Обход санкций - чрезвычайно прибыльное дело. Как правило, в третьей стране найдется человек, которому за это хорошо заплатят", - пояснил эксперт по санкциям Бенджамин Хильгеншток из Киевской школы экономики. Он полагает, что немецкие компании действительно не всегда знают, куда отправляется их продукция, но они "однозначно могли бы это выяснить, если бы попытались". Эксперт призвал правительство ФРГ ужесточить экспортные правила.