  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

Импортеры в РФ обходят санкции с помощью ложного транзита

Евгений Жуков
18 октября 2024 г.

Для обхода санкций при ввозе товаров из ЕС российские импортеры прибегают к схеме ложного транзита, пишут "Важные истории". Это значительно дешевле, чем импорт через третьи страны.

https://p.dw.com/p/4lw5I
Пограничный пункт на границе Литвы и России (фото из архива)
Погранпункт на границе Литвы и России (фото из архива)Фото: DW/W. Jantschis

Благодаря схеме ложного транзита в Россию в 2023 году ввезено подсанкционных товаров напрямую из ЕС на 5 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в расследовании "Важных историй", опубликованном в четверг, 17 октября.

Предназначены эти товары были для экспорта в соседние с Россией страны Центральной Азии и Кавказа, однако остались в России - в них из Евросоюза было отправлено подсанкционных грузов более чем на 14 миллиардов долларов, однако, согласно данным об импорте этих стран, до них доехали товары на сумму чуть менее чем на 9 миллиардов долларов.

Изменения в транзитную декларацию вносятся в буферной зоне

Сотрудник компании, которая занимается ввозом в Россию санкционных товаров, по имени Алексей описал изданию, как работает эта схема. Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар, оформляя сухопутный транзит через Россию, поскольку лишь для небольшой части наименований, запрещенных к экспорту в РФ, также запрещен и транзит через ее территорию. Затем груз прибывает на восточную границу Евросоюза и пересекает ее по транзитной декларации - якобы он предназначается не российской компании, а, например, казахстанской или китайской. А когда товар оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.

"Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу "место доставки" и пишет вместо, скажем, "Казахстан, Алматы" - "Россия, Москва". И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику", - рассказал собеседник "Важных историй". Отдельным письмом, которое прикладывается к пакету документов, компания-заказчик подтверждает изменение места доставки в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов от 1956 года, которая регламентирует эту процедуру.

При этом компания-получатель превращается в отправителя, отмечается в расследовании. Этим объясняется такая необычная картина, которую можно часто наблюдать в российской таможенной базе: отправителем груза значится фирма, зарегистрированная в стране, куда возможен сухопутный транзит через Россию (например в Китае, Казахстане или Азербайджане). Однако таможня, через которую груз въехал на российскую территорию, находится на границе России или Беларуси с Евросоюзом. "Важные истории" обнаружили множество таких импортных деклараций с санкционными грузами.

По словам источника "Важных историй", ложный транзит обходится импортерам намного дешевле, чем ввоз товаров через третьи страны.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Параллельный импорт в Россию: риск или шанс для Кыргызстана? I Спецвыпуск "В самую точку" из Бишкека

Параллельный импорт в Россию: риск или шанс для Кыргызстана? I Спецвыпуск "В самую точку" из Бишкека

Параллельный импорт в РФ и санкции против самой России из-за войны в Украине повлияли и на экономику Кыргызской Республики. Помогает ли Кыргызстан России обходить санкции? Насколько сильно экономическое развитие страны зависит от ее соседей: России и Китая? И что может Кыргызстан предложить Евросоюзу?
Политика12 октября 2023 г.51:46 мин.
external

Как Россия обходит западные санкции с помощью Грузии и других постсоветских государств (11.07.2023)

Как Россия обходит западные санкции с помощью Грузии и других постсоветских государств (11.07.2023)

Россия является чемпионом мира по объему введенных против нее западных санкций. Однако РФ удается обходить многие штрафные меры с помощью серых схем. В них ключевую роль играют постсоветские государства, в том числе Грузия. Об этом говорит и увеличение ими импорта из западных стран. Во многих случаях они просто играют для России роль транзитеров грузов с санкционной продукцией.
Политика11 июля 2023 г.03:48 мин.
Aurus позиционируется в России как символ успешного импортозамещения

Европейская начинка для "русского" лимузина Путина

Европейская начинка для "русского" лимузина Путина

"Серый" импорт запчастей пока позволяет президенту РФ ездить на "отечественном" лимузине, на который Путин демонстративно пересел на фоне конфронтации с Западом. Но проблемы с "Аурусом" только начинаются.
Экономика и бизнес10 октября 2024 г.
Показать еще